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La situación económica de los municipios de la Cuenca Carbonífera volvió a ocupar el centro del debate en la Cámara de Diputados de Santa Cruz. Este jueves, durante la 15.ª Sesión Ordinaria, los legisladores recibieron al intendente de Río Turbio, Darío Menna, quien expuso las dificultades financieras que atraviesan esa localidad y 28 de Noviembre, con especial preocupación por el cumplimiento de las obligaciones salariales de los trabajadores municipales.

Sin embargo, pese a la exposición del jefe comunal, la presentación de una iniciativa para gestionar fondos extraordinarios y la posterior intervención del ministro de Economía, Ezequiel Verbes, los diputados no consiguieron alcanzar un acuerdo para avanzar con una solución. La sesión concluyó sin que se resolviera el pedido de asistencia económica para las dos localidades.

Menna llegó al recinto acompañado por concejales de ambas municipalidades y utilizó el cuarto intermedio para plantear la situación que atraviesan los gobiernos locales. Desde el comienzo, buscó poner el foco en la necesidad de encontrar una respuesta para los trabajadores y dejar en un segundo plano las diferencias políticas sobre las responsabilidades que llevaron a la situación actual.

Darío Menna: “El Gobierno provincial tiene que ser federal y acompañar a todos los municipios que necesitan. Pedimos lo mismo desde la Cuenca Carbonífera”, expresó.

El intendente recordó que Río Turbio acumula aproximadamente tres meses de discusiones salariales y que, durante ese período, mantuvo reuniones y conversaciones con funcionarios del Gobierno provincial para gestionar recursos que permitan atender el conflicto. Según explicó, el municipio recibió en marzo la visita del Tribunal de Cuentas y posteriormente, en julio, tanto Río Turbio como 28 de Noviembre presentaron ante el Ministerio de Economía la documentación requerida sobre ingresos, recaudación, personal y estructura municipal.

“Hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta sobre esa documentación presentada“, señaló Menna. También indicó que ambos municipios habían solicitado aportes extraordinarios para afrontar sus compromisos salariales.

Uno de los principales planteos estuvo relacionado con la distribución de la asistencia financiera provincial. El jefe comunal mencionó que, de acuerdo con la información que recibió, durante esa semana el Gobierno de Santa Cruz había otorgado más de $7.000 millones en aportes no reintegrables a diferentes municipios para atender sus obligaciones salariales.

En ese sentido, aclaró que no cuestionaba la asistencia a esas localidades, sino que reclamaba un criterio que contemplara también las necesidades de la Cuenca Carbonífera. “Está bien, no decimos que no, porque el Gobierno provincial tiene que ser federal y acompañar a todos los municipios que necesitan. Pedimos lo mismo desde la Cuenca Carbonífera“, expresó.

El pedido de hasta $4.800 millones

La alternativa que llegó al ámbito legislativo fue impulsada a través de un proyecto de resolución presentado por la diputada Karina Nieto. La iniciativa solicitaba al Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, una asistencia financiera extraordinaria de hasta $4.800 millones para los dos municipios.

El reparto propuesto establecía un monto de hasta $2.700 millones para Río Turbio y otros $2.100 millones para 28 de Noviembre. Los recursos tendrían como destino prioritario garantizar el pago de salarios, contribuir a la recomposición de los haberes municipales y asegurar la continuidad de los servicios públicos esenciales.

El proyecto también contemplaba que el Ejecutivo provincial coordinara con las autoridades municipales la modalidad de otorgamiento de los fondos, de acuerdo con la normativa vigente y la situación económica de cada localidad.

Uno de los cortes de ruta en la cuenca carbonífera realizado por empleados municipales. (Foto: Patagonia Nexo).

Durante su exposición, Menna explicó que los diputados de la Cuenca Carbonífera habían trabajado en otra alternativa para obtener recursos: un adelanto de coparticipación equivalente a dos masas salariales, con devolución en un plazo de doce meses.

El intendente comparó esa posibilidad con el mecanismo de financiamiento que recibió el Gobierno provincial durante este año. Según sostuvo, ante la falta de aportes extraordinarios, los municipios necesitaban contar con la posibilidad de anticipar recursos que les corresponden por coparticipación y devolverlos posteriormente.

“Si no tenemos la posibilidad de tener aportes extraordinarios como otros municipios, solicitamos que se adelante la plata que le corresponde al municipio. El municipio la va a devolver“, explicó.

En el caso de Río Turbio, el Concejo Deliberante ya había autorizado al Ejecutivo municipal a gestionar un préstamo sin intereses de hasta $2.700 millones, con devolución en doce cuotas mensuales y afectación prioritaria al pago de salarios.

Menna también describió el impacto que las medidas de fuerza están teniendo en la vida cotidiana de la localidad. Recordó que los trabajadores municipales llevan más de un mes sosteniendo medidas de fuerza, con cortes de ruta y consecuencias para el funcionamiento habitual de la comunidad.

En ese contexto, pidió que el debate no quedara limitado a la situación de los dos municipios y convocó a considerar las dificultades que atraviesan otros sectores estatales, entre ellos Salud y Educación. “Espero que podamos en conjunto destrabar el conflicto que tenemos en la Cuenca“, manifestó. Y concluyó: “No queremos más trabajadores en la calle, sino trabajadores trabajando con un salario digno dentro de las posibilidades que todos tenemos”.

Verbes defendió el financiamiento para obras

Luego de la intervención del intendente, ingresó al recinto el ministro de Economía, Ezequiel Verbes, quien expuso sobre el escenario financiero provincial y respondió a los planteos vinculados con la asistencia a los municipios.

El funcionario reconoció las dificultades que atraviesan las administraciones locales, aunque sostuvo que la provincia también enfrenta un problema estructural de recursos. En ese sentido, estimó que el déficit mensual se ubica cerca de los $45.000 millones y explicó que el presupuesto provincial ya contemplaba un desequilibrio de aproximadamente $350.000 millones, cifra que, tras los acuerdos paritarios y otros compromisos, se elevó a un rango cercano a los $450.000 millones.

Verbes señaló que las diferencias entre las situaciones financieras de los municipios obligan a analizar cada pedido de asistencia. Mencionó que algunas administraciones no llegan a cubrir los salarios, mientras que otras pueden cumplir con sus obligaciones mediante herramientas de financiamiento de corto plazo, como el descubierto bancario.

Verbes señaló que las diferencias entre las situaciones financieras de los municipios obligan a analizar cada pedido de asistencia.

Respecto de Río Turbio, confirmó que existieron reuniones y conversaciones con sus autoridades para analizar alternativas de acompañamiento. También aclaró que el Gobierno provincial mantiene instancias de diálogo con distintos municipios y sectores que solicitan asistencia.

Uno de los puntos centrales de su exposición fue el rechazo a la posibilidad de tomar deuda en pesos para financiar gastos corrientes, particularmente el pago de salarios. Según argumentó, ese tipo de endeudamiento suele tener plazos reducidos, elevados costos financieros y escasas posibilidades de gracia, por lo que podría profundizar las dificultades económicas de las administraciones. “Tomar deuda para pagar sueldos sabemos perfectamente que lo que va a generar es un ahogo“, sostuvo.

En contraposición, defendió el proyecto de financiamiento por hasta 600 millones de dólares que impulsa el Ejecutivo provincial para desarrollar obras consideradas estratégicas. Según explicó, la iniciativa apunta a inversiones que permitan reducir gastos corrientes, generar recursos y modificar progresivamente la estructura del déficit.

Los diputados durante la sesión de este jueves. Pedro Muñoz. Eloy Echazú, José Bodlovic y Rocío García.

Como ejemplo, mencionó la finalización de la línea de interconexión eléctrica que comprende el tramo entre Perito Moreno y Los Antiguos, con el objetivo de avanzar hacia su energización durante diciembre. De acuerdo con las estimaciones presentadas por el ministro, la incorporación de Perito Moreno al sistema permitiría generar un ahorro cercano a los $2.500 millones mensuales.

También sostuvo que el financiamiento propuesto permitiría avanzar en 83 proyectos de infraestructura y que la provincia proyecta ingresos por regalías equivalentes a unos 3.300 millones de dólares durante diez años. Frente a ese escenario, consideró que los 600 millones de dólares solicitados representan una herramienta para desarrollar obras que puedan generar beneficios económicos a mediano y largo plazo.

El ministro también aportó cifras sobre los recursos que demanda el sostenimiento de los servicios públicos provinciales. Indicó que durante octubre el Estado destinó $17.329 millones para asistir a empresas estatales, principalmente Servicios Públicos y Distrigas, con el objetivo de evitar trasladar mayores costos a los usuarios.

Según Verbes, la ejecución de las obras energéticas incluidas en el proyecto de financiamiento permitiría reducir hasta un 80% esa asistencia, al reemplazar sistemas de generación eléctrica más costosos por energía proveniente del sistema interconectado.

Santiago Aberastain, presidente del bloque Por Santa Cruz, toma la palabra. A la izquierda de la foto, Pedro Muñoz. A la derecha, Mario Piero Boffi.

En otro tramo, el funcionario se refirió a los adelantos de fondos nacionales que recibió Santa Cruz y señaló que esos recursos ya comenzaron a devolverse. Utilizó ese antecedente para insistir en que el endeudamiento de corto plazo no constituye una solución de fondo para atender compromisos salariales.

“Lo que tenemos que apuntar es a tratar de resolver las cuestiones de la gente, pero en serio, con cuestiones que generen un futuro o un menor gasto de la provincia o mayores recursos“, manifestó.

Además, recordó que el Ejecutivo había presentado en marzo un proyecto de emergencia económica que no llegó a tomar estado parlamentario y mencionó la iniciativa de inversiones estratégicas, sobre la que ya había expuesto ante los legisladores junto a integrantes de su gabinete.

Una sesión sin resolución

El cruce de posiciones dejó expuestas dos necesidades que atravesaron el debate: por un lado, el reclamo de los municipios de la Cuenca Carbonífera para conseguir recursos inmediatos que permitan atender los compromisos salariales; por otro, la postura del Ministerio de Economía, que plantea priorizar el equilibrio financiero y las inversiones que puedan reducir el déficit estructural.

Finalmente, por pedido del bloque Por Santa Cruz se planteó realizar un plenario una vez terminada la sesión ordinaria. Sin embargo, los diputados no lograron reunir los consensos. Es que según la oposición, el oficialismo pretendía discutir el endeudamiento en dólares como contrapartida para una asistencia a los municipios de la cuenca. La discusión dejó pendiente una definición sobre el mecanismo de acompañamiento económico que reclaman las dos localidades.