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En una decisión que marca una diferencia a nivel nacional, el Consejo Provincial de Educación (CPE) de Santa Cruz resolvió extender el resguardo de los puestos docentes hasta el 30 de abril, tras lo evaluado en la mesa laboral de este martes. La iniciativa apunta a asegurar la continuidad laboral y aportar previsibilidad en un contexto atravesado por dificultades económicas y cambios profundos en el sistema educativo.

“El punto central no es menor: Santa Cruz se mantiene como la única provincia del país que optó por proteger cargos y horas cátedra, incluso frente a la baja sostenida de la matrícula. La definición responde a una decisión política de priorizar el empleo docente como eje de estabilidad social, mientras se avanza en un reordenamiento gradual del sistema”, indicó el Gobierno provincial en un comunicado.

La resolución, firmada el 30 de marzo en Río Gallegos, se apoya en las negociaciones desarrolladas durante ese mes, especialmente en el ámbito de la subcomisión laboral. Allí se analizó la necesidad de prolongar el resguardo más allá del 31 de marzo, con el objetivo de evitar un impacto inmediato sobre el personal docente.

Tensión gremial y definiciones pendientes

El documento deja en claro que la medida forma parte de una política vigente desde 2025, cuando se suspendieron determinados alcances normativos para resguardar la estabilidad en el sector educativo.

Desde el Ejecutivo señalaron que “el trasfondo del conflicto sigue presente y explica, en parte, por qué la medida se extiende mes a mes y no con una proyección anual. En los considerandos de la resolución se recuerda que, en noviembre de 2025, el Poder Ejecutivo propuso sostener los resguardos durante todo el ciclo lectivo 2026“.

Y agregaron: “Esa iniciativa fue rechazada por la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), mientras que el gremio AMET sí la acompañó. La negativa de ADOSAC no es un dato menor: impidió avanzar en un esquema de mayor previsibilidad para todo el año y dejó la definición sujeta a revisiones periódicas en el marco de la negociación paritaria”.

Para las autoridades provinciales, “este punto sigue siendo uno de los ejes de tensión. Mientras el Gobierno sostiene que el resguardo es una herramienta para proteger el empleo en un contexto adverso, el principal gremio docente mantiene reparos sobre su implementación y alcance”.

Caída de matrícula y reorganización del sistema

El texto también advierte sobre un fenómeno estructural: la disminución de la matrícula en todos los niveles y modalidades. Este retroceso se vincula con la baja sostenida de la natalidad y la migración de familias hacia otras provincias.

Este escenario obliga a repensar la organización del sistema educativo. Menos estudiantes implican una menor demanda de cargos y horas cátedra. Sin embargo, la estrategia adoptada por Santa Cruz busca amortiguar ese efecto y evitar que la reducción derive directamente en pérdida de puestos laborales.

Ante este panorama, la resolución dispone que los equipos directivos articulen con las direcciones provinciales y generales para reorganizar las instituciones. El objetivo consiste en optimizar los recursos humanos disponibles sin afectar la cobertura de cargos y horas cátedra. En paralelo, se impulsa el fortalecimiento de las trayectorias educativas y los proyectos institucionales, con esquemas organizativos más flexibles que permitan sostener la calidad en un contexto de transformación.

“El Consejo Provincial de Educación ratifica, en este sentido, que los resguardos laborales tienen como objetivo central ‘sostener las fuentes de trabajo docente‘, consolidándose como una política de Estado orientada tanto a lo laboral como a lo pedagógico”, aseguraron.

Hicieron hincapié en que “en un contexto donde otras provincias avanzaron en recortes, cierres de cursos o reducción de cargos, Santa Cruz sostiene una estrategia distinta: preservar el empleo docente aún en condiciones adversas y acompañar la transición del sistema educativo sin trasladar el costo directamente a los trabajadores”.

Afirmaron que “la extensión hasta el 30 de abril aparece, así, como una medida de continuidad, pero también como una señal política. El Gobierno provincial busca sostener el equilibrio entre la realidad demográfica, las restricciones económicas y la necesidad de garantizar el derecho a la educación”.

Para cerrar, consideraron: “La discusión de fondo, sin embargo, sigue abierta. Y todo indica que el debate sobre el resguardo docente —su alcance, su duración y su implementación— volverá a ocupar un lugar central en las próximas negociaciones paritarias, cuando podría haber sido superado en noviembre del año pasado”.

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