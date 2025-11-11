Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Según el último informe de la consultora Analytica, Santa Cruz sigue siendo la provincia más cara del país para llenar el changuito de una familia tipo.

Durante octubre, el costo de la canasta de consumo promedio — conocida como “Changuito Federal”— trepó a $834.177, un aumento del 3,7% intermensual, ubicando nuevamente a la Patagonia como la región más costosa de la Argentina.

Qué mide el “Changuito Federal”

El relevamiento de Analytica compara los precios de una canasta de productos idénticos (misma marca y tamaño) adquiridos en supermercados online de todo el país.

El objetivo es estimar cuánto necesita gastar una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos menores) para mantener un nivel de consumo medio, representativo de la clase media argentina.

De esta forma, el “Changuito Federal” funciona como un termómetro del costo de vida provincial, permitiendo observar las brechas regionales de precios.

El mapa del Changuito Federal, provincia por provincia.

Santa Cruz, la más cara del país

Con un costo total de $834.177, Santa Cruz volvió a liderar el ranking nacional, superando ampliamente el promedio del país y a provincias como Misiones ($748.000) o Córdoba ($770.000), según el informe.

El incremento mensual fue del 3,7%, impulsado especialmente por los alimentos frescos, los lácteos y el aceite, que registraron subas superiores al promedio nacional.

Esta suba, es más del 50% superior al índice de inflación estimado para el mes de octubre, que el Indec dará a conocer este miércoles 12 de noviembre, proyectado entre el 2,2% y el 2,5%.

Entre los productos con mayores aumentos se destacan:

Queso crema: +5,2%

Aceite de girasol: +4,8%

Pan lactal: +3,6%

Las razones detrás del alto costo

Los precios más altos de la Patagonia —y particularmente de Santa Cruz— responden a una combinación de factores estructurales:

1. Distancias logísticas y transporte: la lejanía de los centros de

distribución encarece los fletes y el abastecimiento de productos

básicos.

2. Menor competencia comercial: los supermercados y cadenas

de distribución tienen presencia limitada, lo que reduce la

posibilidad de encontrar precios más bajos.

3. Niveles salariales elevados: si bien los ingresos formales son

mayores que el promedio nacional, esto también impacta en los

costos de bienes y servicios locales.

4. Impuestos y estructura de costos regionales: las tasas

provinciales y municipales pueden sumar diferencias adicionales

frente al resto del país.

Cuánto demanda de los ingresos promedios de una familia tipo, el pago del “Changuito Federal”.

Dicotomía: Entre los de menos esfuerzo para la clase media

El informe detalla que en Santa Cruz llenar el changuito de una familia tipo implica destinar el 13,4% del ingreso de dos salarios promedio. Valor que se toma para definir, a la clase media baja en el país.

Pero, aun con mejores sueldos que otras regiones, el alto costo de vida santacruceño reduce el margen de consumo y presiona sobre otros gastos del hogar, como transporte o servicios básicos.

Al comparar el changuito santacruceño con el de Misiones, se observa que el diferencial “supera los $85.000 por mes”, destacó Analytica.

La Patagonia, la región más cara del país

El fenómeno no se limita a Santa Cruz: toda la región patagónica mostró los mayores aumentos de octubre.

Según el relevamiento, las variaciones mensuales fueron:

Tierra del Fuego: +5,3%

Chubut: +4,3%

Río Negro: +3,8%

Neuquén: +3,7%

Estas cifras confirman una tendencia persistente durante todo 2025: la

Patagonia se consolida como la zona más costosa para la clase media argentina.

Perspectivas y desafíos a futuro

De cara a los próximos meses, los analistas no esperan un contexto bajista para los alimentos, lo que implica que habrá una presión inflacionaria que derivará en mayores incrementos para el “changuito federal”.

El desafío para los hogares santacruceños será mantener el poder adquisitivo frente a un nivel de precios que sigue escalando más rápido que los ingresos reales.

El “liderazgo” mantenido en el tiempo en el ranking federal, evidencia las asimiterías regionales y la necesidad de políticas específicas que apunten a eliminar los “sobrecostos” que pagan regiones como la Patagonia en general y Santa Cruz en particular.