Este lunes, en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, se concretó un paso clave en el proceso de juicio político contra el vocal del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Basanta. Juraron los 12 diputados que integran la Sala Juzgadora, quienes tendrán la responsabilidad de analizar las pruebas y definir si corresponde la destitución del magistrado.

En la Audiencia Pública, además fueron notificados del resolución de la Sala Acusadora, que resolvió por unanimidad dar curso a la denuncia presentada por el abogado Sergio Macagno, quien había cuestionado la designación del exministro de Gobierno durante la gestión de Alicia Kirchner por considerar que no cumplía con los requisitos constitucionales exigidos para el cargo.

“Esto respalda que actué dentro de la ley” Sergio Macagno, denunciante

Macagno presenció la audiencia pública y luego dialogó en exclusiva con La Opinión Austral. Se mostró conforme con la decisión adoptada por los legisladores: “Se ha iniciado el trámite que lleva adelante la acusación y se han tomado todos los presupuestos que presenté. Las pruebas son objetivas y acreditadas. Esto acredita y respalda que actué estrictamente dentro de la ley, el derecho y la Constitución de la provincia”, afirmó.

El letrado insistió en que la resolución reafirma la vigencia de los principios constitucionales y la obligación de los funcionarios públicos de rendir cuentas ante la ciudadanía. “Todo funcionario tiene que responder ante el pueblo de Santa Cruz cuando sus actos no están acordes con la Constitución y las leyes”, sostuvo.

Los cuestionamientos a la designación de Basanta

La denuncia se centra en que, al momento de su designación como vocal del Tribunal Superior de Justicia, Basanta no cumplía con el requisito de seis años de ejercicio profesional como abogado, tal como lo establece la Constitución provincial.

Daniel Mariani le tomó juramento a Fernando Basanta en 2022 como vocal del TSJ de Santa Cruz.

Macagno recordó que durante la sesión legislativa del 8 de septiembre de 2022, donde se aprobó la postulación impulsada por la entonces gobernadora Alicia Kirchner, se minimizaron esos requisitos. Citó las palabras del diputado Martín Chávez, quien habría señalado que “no importaba” si Basanta no cumplía con los años de ejercicio requeridos. “Esa afirmación es una burla a los diputados y al pueblo de Santa Cruz”, remarcó el denunciante.

“Convengamos que el doctor Chávez en su momento era parte también de un esquema político porque trabajaba con el ministro Basanta, así también como el exministro Lisandro De La Torre, a quien tampoco se le pueden computar los seis años para el cargo que después fue designado”, agregó el abogado.

Expectativas ante la Sala Juzgadora

Consultado sobre el futuro del proceso, Macagno evitó opinar sobre el criterio que adoptarán los integrantes de la Sala Juzgadora, aunque expresó su confianza. “Va a estar en cada uno de los jueces de los 12 jueces que integran la Sala, tomar la decisión a conciencia y fundamentar su voto”.