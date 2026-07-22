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El ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, encabezó -junto a su queipo de trabjo- la apertura de sobres en la sede de la cartera provincial para el área Sur Río Deseado Este, un bloque de 1.240 kilómetros cuadrados ubicado en la Cuenca del Golfo San Jorge. La licitación del yacimiento, que registra más de 25 años de antigüedad y fue impulsada mediante una iniciativa privada.

“Es un área que lleva muchos años sin producción, sin estar activa. Siguiendo las directivas del gobernador Claudio Vidal, estamos trabajando justamente para que todos los pozos que se encuentran activos se pongan en funcionamiento y todos aquellos yacimientos o concesiones que se puedan poner en actividad se pongan a trabajar”, señaló en el acto público.

El momento de la apertura de sobres. FOTO: JUAN PALACIOS/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Remarcó el impacto directo que tendrá la reactivación del yacimiento en la economía regional. “Genera empleo directo, empleo indirecto y actividad económica. Es importante para todas las localidades del flanco norte, fundamentalmente Las Heras, Pico Truncado, Caleta Olivia, Koluel Kayke y Cañadón Seco“, detalló.

Nuevas tecnologías para crudo pesado

De las características geológicas del bloque, explicó las complejidades operativas que frenaron el desarrollo de la zona. “Estamos hablando de un yacimiento con un petróleo pesado. En su momento, cuando se trató de poner a producir con viejas tecnologías como vapor o solventes, no era económicamente viable y no prosperó”, precisó.

Valoró la propuesta técnica presentada en el proceso licitatorio. “Esa iniciativa privada fue iniciada por Alianza Petrolera junto con Surcana Energy, una empresa canadiense que cuenta con tecnología de perforaciones multilaterales, las cuales son más económicas y más eficientes“, destacó.

El ministro proyectó el alcance del aprendizaje técnico que dejará esta experiencia en el terreno provincial. “Esperaríamos que esta licitación prospere, se ponga en producción el yacimiento y que ese conocimiento o know-how que se va a generar pueda ser aplicado en otras partes de la Cuenca del Golfo San Jorge o en otras partes del país”, sostuvo.

EL funcionario firma la licitación pública. FOTO: JUAN PALACIOS/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En esa línea, enfatizó la proyección laboral para los técnicos y operadores de la región. “Que los trabajadores y los técnicos santacruceños que van a trabajar en esta experiencia puedan aplicar esta tecnología en otras partes del país donde también existen petróleos pesados. Esperemos que sea una experiencia positiva, viable en lo económico y que se pueda exportar conocimiento desde Santa Cruz“, remarcó.

Capacitación laboral

En cuanto a los tiempos administrativos y el inicio formal de las tareas operativas, estimó los plazos requeridos para completar el proceso. “Entre 45 y 60 días estaríamos formalizando la adjudicación y la empresa debería comenzar a prestar los trabajos, comenzando por la reinterpretación geológica de la información más los trabajos complementarios requeridos”, indicó.

Asimismo, detalló las alternativas que maneja la compañía para la instrucción del personal técnico y la adecuación de la maquinaria. “Habrá que ver si la empresa Alianza traerá capacitadores de Canadá a la Argentina para modificar el equipamiento de perforación existente en Santa Cruz y capacitar a nuestros trabajadores, o si un grupo irá a Canadá, o un mix. Lo tendrá que determinar la empresa y a partir de allí ejecutar las perforaciones comprometidas”, explicó.

El funcionario diferenció el método de extracción propuesto de las prácticas habituales en la Argentina. “Es una técnica nueva, de perforaciones multilaterales, de la que no existen experiencias de las que tengamos conocimiento en el país. Es muy utilizada en la provincia de Alberta en arenas apretadas, donde con petróleo denso han tenido muy buenos resultados”, diferenció.

Álvarez remarcó las ventajas operativas de este sistema frente a la viscosidad del fluido. “Abre una alternativa nueva para un petróleo viscoso que cuesta que circule en la formación y tenga movilidad, por eso tradicionalmente se utilizan solventes o vapores para diluirlo. Esta alternativa viabiliza económicamente la extracción donde antes no era económico llevarlo adelante. Va a requerir de proveedores locales, prestadores de servicios, modificación de equipamiento y personal entrenador“, afirmó.

Sobre la posibilidad de expandir la metodología en la provincia, el ministro observó un margen de crecimiento significativo. “Sur Río Deseado Este es una zona amplia. Esperamos que sea exitosa la perforación, y como las zonas aledañas son vastas y extensas, podrían abrirse las posibilidades de ampliar las concesiones o llamar nuevamente a licitación”, anticipó.

Alianza estratégica con Canadá

La Opinión Austral consultó al funcionario sobre cuál es le visión política del Govbierno ara avanzar en la asociación estratégica con Canadá.

“En el mes de octubre está previsto que autoridades y muy posiblemente empresas de Canadá vengan a la provincia de Santa Cruz, específicamente a lo que es Palermo Aike“, repitió.

En esta línea, analizó los requerimientos de inversión para la formación no convencional. “Palermo Aike va a requerir de inversiones muy importantes, muchas de ellas a nivel internacional. Hoy nos encontramos igual que Vaca Muerta en el año 2014, con perforaciones que cuestan entre 55 y 70 millones de dólares. Tenemos que hacer el mismo desarrollo y camino que hizo Neuquén para bajar esos costos”, argumentó.

Para consolidar la llegada de capitales a largo plazo, el ministro exigió certidumbre institucional. “Deben tenerse políticas serias, estables y permanentes en el tiempo para que puedan venir inversores a procesos que llevan 10, 15, 20 o 30 años en amortizar. Es muy importante que haya un consenso político de los legisladores, el sector productivo, los sindicatos y los proveedores para garantizar la viabilidad económica de la provincia”, afirmó.

Al evaluar la relación bilateral con el país norteamericano, ponderó la presencia histórica en la región. “Canadá es un país que conoce Santa Cruz, conoce muy bien el Macizo del Deseado en el sector minero. Esperamos que de la misma manera pueda desarrollarse en el petróleo. La Bolsa de Toronto conoce muy bien la potencialidad de la provincia”, afirmó.

Por último, el ministro enmarcó el perfil de la provincia dentro del escenario global de atracción de inversiones. “Tenemos que generar una alianza estratégica entre Canadá y Argentina, pero Santa Cruz debería estar abierta a todo tipo de capitales. Tenemos potencialidad, no hay conflictos bélicos y contamos con una población industrial. Como lo hemos definido en ferias internacionales, los santacruceños somos de mameluco, casco, guantes y borceguí“, concluyó Álvarez.