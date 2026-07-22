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El vicepresidente de Alianza Petrolera SA, Pedro Martínez Cereijo, participó de la apertura de sobres en la licitación que impulsa el Gobierno de Santa Cruz para el área Sur Río Deseado Este, una iniciativa privada que apuesta a desarrollarla junto a la compañía canadiense Surcana Energy.

El proyecto está centrado en el área Sur Río Deseado Este, un bloque de 1.240 kilómetros cuadrados ubicado en la Cuenca del Golfo San Jorge. Se trata de un sector con más de 25 años de producción.

Nuevas técnicas

“Es una iniciativa privada que iniciamos nosotros, Alianza Petrolera Argentina, junto con una empresa canadiense, Surcana Energy“, señaló a La Opinión Austral en una reciente rueda de prensa.

Precisó que “es un área que estuvo en producción por más de 25 años y hubo producción pero no fue comercialmente viable en los proyectos y las técnicas que se han usado”, señaló.

“Hemos identificado una oportunidad basado en experiencias que con gran éxito en Canadá y es lo que queremos replicar justamente acá”, afirmó y señaló que puede ser un cambio de paradigma en la forma de explotar y extraer este tipo de crudo en la Cuenca del Golfo.

Respecto al aporte técnico de la empresa socia, destacó la trayectoria. “La empresa canadiense lo que tiene es una gran experiencia justamente en la técnica de perforación y explotación que queremos aplicar acá”, precisó.

En ese sentido, detalló la metodología elegida. “Los profesionales que integran la empresa, han sido pioneros en la implementación en Canadá de esta técnica, que es perforaciones horizontales con ramas multilaterales“, sostuvo.

El proyecto contempla además la llegada de especialistas desde Canadá a Santa Cruz. “La idea es que profesionales de Canadá vengan a Argentina justamente para aplicar y traer todo su conocimiento y su know-how“, indicó.

Esta instancia permitirá proyectar el crecimiento técnico local “para desarrollar esta área y por qué no otras superficies dentro de la provincia y la cuenca con personal local capacitado por los profesionales canadienses”, afirmó.

El ministro de Energía, Jaime Álvarez, y Pedro Martínez Cereijo, vicepresidente de Alianza Petrolera SA, firman la licitación trécnica.

Plazos, inversión y potencial en Santa Cruz

Sobre los plazos operativos, el ejecutivo remarcó que el cronograma depende de los pasos formales de la licitación. “Primero dependemos los plazos formales para la terminación del proyecto de la licitación y la adjudicación del proyecto”, puntualizó.

Una vez superada la instancia administrativa, comenzarán los estudios previos. “La primera etapa es una etapa de análisis, de reprocesamiento de información sísmica y también trabajos de laboratorio“, detalló.

Estos estudios definirán el punto exacto de perforación y el diseño del pozo. “No es algo que viene empaquetado, tiene que hacerse en base a las condiciones geológicas“, aclaró.

Si los estudios avanzan según lo estimado, la actividad en el campo iniciará en 2027. “Si todo va bien, consideramos que para el primer semestre de 2027 ya estaríamos perforando el primer pozo“, remarcó.

“En el segundo año del permiso se estaría perforando un segundo pozo“, añadió sobre la continuidad del plan.

A partir de esos resultados, el escenario se volverá muy dinámico. “Puede haber un desarrollo rápido y bastante extensivo si los resultados son buenos”, estimó.

La licitación del área Sur Río Deseado Este. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Inversión

La Opinión Austral consultó sobre los niveles de inversión que plenifican desarrollar en el área, Martínez Cereijo detalló que al ser “una técnica de perforación nueva, el primer pozo tiene quizás un costo de aprendizaje”.

“Consideramos que el valor podría estar en el orden de los 3,5 millones de dólares“, precisó sobre esa primera perforación.

Para la etapa inicial de dos pozos, la cifra se incrementa. “Estamos hablando de una inversión inicial de 10 millones de dólares aproximadamente con todos los trabajos exploratorios conexos“, sostuvo.

“Luego en el desarrollo ya es una inversión de capital más intensivo y de otras dimensiones”, anticipó.

Consultado sobre el potencial a largo plazo, fue cauteloso. “Va a depender de los resultados del pozo, pero el potencial es muy grande“, “si los resultados son buenos, el proyecto es grande, el potencial es importante y la cantidad de pozos que potencialmente se pueden perforar son muchos“, enfatizó.

Cómo se explota

A su vez, aclaró las características del sistema propuesto y descartó la fracturación hidráulica. “Esto no es no convencional, acá no hay fractura“, “es diferente la forma en la cual se perfora y se explota. Esto surgió en Canadá hace 10 años, con lo cual no son muchos lugares en el mundo donde se usa”, acotó.

Por otra parte, valoró el nivel técnico de los trabajadores locales. “La mano de obra santacruceña y la calidad es muy buena, está altamente especializada“, “hay que capacitarlos puntualmente para esto, lo cual requiere una curva de aprendizaje natural“, reconoció.

Sin embargo, remarcó el respaldo de la historia petrolera provincial. “Con la capacitación necesaria va a ser un recurso que va a poder estar a la altura de lo que se necesita“, sostuvo.

A mediados de abril pasado, el gobernador Claudio Vidal visitó Canadá. FOTO: GOBIERNO

Al analizar la decisión del capital canadiense de invertir en Santa Cruz, destacó el activo natural. “Fundamentalmente tienen el activo. Santa Cruz es una provincia muy rica“, aseveró.

También reconoció el trabajo realizado previamente en la zona. “Todos los operadores anteriores han hecho un gran trabajo en la zona de Sur Río Deseado y similares. El tema es que no estaba la tecnología necesaria para hacerlo rentable”, explicó.

Por último, se refirió al contexto operativo tras la salida de YPF. “En esta nueva etapa de reorganización, va a ser muy positivo para poder trabajar todas las operadoras en forma conjunta“, analizó.

Esto permitirá compartir servicios e incentivar el regreso de empresas de servicios. Además, destacó la “muy buena predisposición y apertura del gobierno local para recibir inversiones”.

Respecto a la extensión territorial y la duración del proyecto, concluyó: “Sur Río Deseado es un bloque grande. El permiso exploratorio son 1.240 kilómetros cuadrados“.

“Si las inversiones iniciales son exitosas y entramos en una etapa de explotación, inicialmente estamos hablando de 25 años de explotación“, cerró.