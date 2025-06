Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una entrevista con Radio LU12 AM680, Daniela D’Amico, concejal de la Unión Cívica Radical (UCR) de Río Gallegos, arremetió con fuerza contra el vicegobernador Fabián Leguizamón, a quien acusó de montar una operación política y mediática en el marco de la interna partidaria que derivó en una denuncia penal contra el presidente de la Junta Electoral, Roger Ojeda.

“Es increíble el nivel de violencia con el que está ocupado y preocupado el vicegobernador. Me sorprende que con los problemas que hay en Santa Cruz, dedique tanto esfuerzo a esto”, disparó D’Amico, quien fue contundente al rechazar cualquier intento de disciplinamiento: “Yo no soy una mujer que se pueda arriar”.

“Fue un show armado desde el poder”

La dirigente radical se refirió así al escándalo ocurrido durante el fin de semana, cuando Roger Ojeda —ligado políticamente a su sector— se retiró del comité partidario con documentación clave del proceso electoral interno, tras denunciar presiones e irregularidades graves por parte del sector de Leguizamón.

Según Daniela D’Amico, Ojeda actuó dentro de sus facultades: “Se sintió intimidado. Estaba solo frente a todo un sector que buscaba forzar una validación de documentación adulterada. Él hizo lo correcto: proteger el material, retirarse y hacer el descargo correspondiente ante la comisaría”.

La concejal explicó que el presidente del Comité de Las Heras había informado que una de las candidatas no tenía el libre deuda requerido y que el documento presentado había sido firmado por una persona sin atribuciones. “Esto es gravísimo, y sin embargo los medios afines al vicegobernador lo convirtieron en un escándalo contra nosotros. Hicieron un show”, denunció.

El trasfondo: una interna sin consenso y sin garantías: “¿Qué íbamos a presentar si yo no iba a ir con el SER?”

D’Amico explicó que barajó la posibilidad de presentar una lista para competir en la interna, pero desistió al no compartir el rumbo político que el radicalismo tomó en la convención partidaria. “Hablando con varios dirigentes amigos de Río Gallegos y de la provincia, algunos me dicen: ‘Dani, ¿para qué lo vas a hacer si vos no vas a jugar con el SER?’”.

“Creo que lo he hablado con ustedes y con varios medios: jamás fue intención de esta concejal estar dentro de una lista del SER ni siquiera en la forma que fue hecho el acuerdo”, remarcó.

La decisión de su sector de no participar fue tajante: “No tiene sentido. Primero tenés que conocer —que nadie quiere conocer de nuestro sector— y después ni siquiera sabés en qué lugar irías”.

Criticó con dureza el acuerdo de la conducción partidaria con el frente oficialista “Por Santa Cruz”, encabezado por el partido SER, al que consideró incompatible con los valores radicales. “Nos dijeron que teníamos que entrar sin condiciones, que ‘las manos mandan’. Pero lo que están haciendo es entregar el partido. No hay amor propio, no hay dignidad política”.

“Prefiero volver a mi casa antes que avalar esto”

Sobre el acuerdo entre el radicalismo y el frente oficialista Por Santa Cruz, D’Amico fue categórica. “Se están dando cuenta que están entregando el partido, se están dando cuenta que están haciendo un acuerdo sin poner ningún tipo de condición”.

Consultada sobre la posibilidad de acompañar la candidatura de Gisela Martínez —la única oficializada tras la baja de su sector—, D’Amico fue terminante: “No la conozco. Jamás la vi en un comité. No representa a la UCR que nosotros defendemos”.

Cuando le preguntaron sobre el argumento de que “el que pierde tiene que acompañar”, la concejal respondió con firmeza: “¿Vamos a acompañar algo que nunca estuvimos de acuerdo? Vos no me podés imponer que yo te quiera acompañar. Prefiero volver a ejercer la abogacía, donde por lo menos no me faltan el respeto como hacen desde el gobierno y su séquito de ñoquis”.

“La democracia se puede construir convenciendo o se puede construir imponiendo. Y parece que el sector de Leguizamón lo que quiere es construir imponiendo”, criticó.

¿Ruptura definitiva? Evaluarán ir por fuera de la UCR

La edil no descartó que su sector explore nuevas alternativas electorales. “Estamos analizando seriamente ir con otro frente. Lo que no vamos a hacer es convalidar una interna digitada, vacía de contenido y carente de legalidad”, afirmó.

“Hay una clara decisión de no acompañar esto, aunque tengamos que quedarnos en casa mirando la televisión. Porque no vamos a traicionar nuestros principios”, concluyó.

Primer pronunciamiento contra Cristina

Fuera de la interna radical, D’Amico también impulsó un proyecto en el Concejo Deliberante de Río Gallegos que fue aprobado y expresó el beneplácito por la condena a Cristina Fernández de Kirchner. “Se ha hecho justicia. Es el primer pronunciamiento oficial de un cuerpo legislativo en este sentido”, destacó.