En un contexto de fuertes tensiones políticas, con denuncias penales contra legisladores y cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la ley que amplió el Tribunal Superior de Justicia, la Cámara de Diputados de Santa Cruz sesiona este jueves de manera extraordinaria y secreta para tratar las cuatro ternas enviadas por el Poder Ejecutivo.

Consultado por La Opinión Austral sobre el contexto, el ministro de Trabajo Ezequiel Verbes sostuvo que está a la espera de “el inicio de las decisiones” y pidió que los legisladores “ejecuten la función para la cual fueron elegidos”. En relación a la disputa entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, expresó: “Parte de la gestión que tienen que llevar adelante son las discusiones, que son las instancias democráticas y las previstas para que se avance en una mejor gestión. A veces implica este tipo de decisiones, pero lo importante es que se lleven adelante como corresponde, siempre en el marco de la normativa y de los aspectos democráticos”.

Además, el funcionario se refirió a la agenda laboral del día y destacó que este mediodía se llevará a cabo la reunión paritaria con el sector docente, con “buenas expectativas” en torno al diálogo. “Todo el año pasado y este año el diálogo ha sido permanente. No siempre hay acuerdo, pero buscamos profundizarlo porque el contexto nacional es extremadamente dinámico y eso impacta en la provincia”, indicó.

Verbes también repasó iniciativas vinculadas a la reactivación económica y productiva de la provincia. En ese sentido, destacó la importancia de avanzar en proyectos estratégicos como las represas y la actividad portuaria en zona norte, y remarcó que la Legislatura tratará modificaciones a la Ley 3141, a las que definió como “fundamentales para ordenar las finanzas y la inversión pública”.

El ministro anunció, además, que se puso en marcha el Registro SIREL de Empresas, creado por ley en 2010 pero que nunca había entrado en vigencia. “Ayer validamos la primera empresa minera en el registro. Esto nos permitirá fiscalizar mejor y garantizar que los recursos queden en la provincia. La idea es llevar el régimen de contratación al 90-10 y ampliar de tres a seis años la residencia mínima en Santa Cruz para que las empresas puedan ser consideradas locales”, explicó.

Finalmente, Verbes llamó a ser “conscientes de que un cambio de domicilio no implica un cambio de residencia” y reiteró la necesidad de proteger a los trabajadores y habitantes de Santa Cruz: “Lo importante es que los recursos queden acá y se genere desarrollo real en la provincia”.

Leé más notas de La Opinión Austral