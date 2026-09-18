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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, visitó la Asociación Ángeles Especiales y destacó el trabajo cotidiano de sus profesionales y equipos, así como el acompañamiento que brindan a personas que necesitan asistencia.

Durante la recorrida, anunció la ampliación del aporte económico a la institución y la puesta en marcha de nuevas acciones junto a organismos provinciales. Además, convocó al sector empresarial a fortalecer su compromiso social con las organizaciones comunitarias.

“Gracias por todo lo que hacen. Una cosa es escuchar y otra, es ver todo lo que sucede acá, día a día, en lo cotidiano. El trabajo en equipo, el gran aporte a la comunidad de todos los profesionales, de todos los que son parte de la institución”, expresó Vidal.

El presidente de FOMICURZ, Fernando Bañoz, firma el acuerdo con Ángeles Especiales. FOTO: GOBIERNO

Aporte mensual de $140 millones

En el marco de la visita, se anunció la firma de un convenio con FOMICRUZ que contempla una ampliación de $50 millones, por lo que el aporte total alcanzará los $140 millones mensuales.

“Siempre se puede hacer algo más, siempre se puede hacer un esfuercito más”, sostuvo el mandatario, al remarcar la importancia de sostener y fortalecer el acompañamiento a la institución.

A partir de la recorrida, se identificaron seis acciones adicionales que podrán concretarse con la participación de FOMICRUZ, el equipo del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Servicios Públicos y otros organismos provinciales.

Las tareas fueron asignadas a los funcionarios responsables, con el compromiso de que estén finalizadas en un plazo de 30 días. Además, el gobernador anunció que regresará dentro de un mes para realizar una visita de seguimiento.

“Hoy son todos protagonistas, así que nadie se puede borrar. En 30 días tiene que estar todo hecho”, afirmó.

Compromiso social

Durante su visita, el gobernador también hizo un llamado a las empresas radicadas en Santa Cruz para que colaboren con las instituciones comunitarias que brindan acompañamiento a personas que lo necesitan.

Vidal señaló que desde hace más de dos años y medio se realizan gestiones ante empresarios de distintos sectores, y marcó que las respuestas concretas a los pedidos de colaboración no son suficientes.

“Hace más de dos años y medio que se viene golpeando puertas de empresarios de distintas actividades, han escuchado, pero no han dado las respuestas” esperadas, manifestó.

En ese sentido, remarcó la necesidad de que el sector privado asuma un papel activo en el sostenimiento de estas organizaciones.

“Tiene que existir la colaboración de las empresas en estas instituciones que llevan una gran tarea adelante”, sostuvo.

Asimismo, convocó a las empresas que estén en condiciones de realizar aportes económicos o materiales a sumarse a esta tarea.

“A todos los empresarios que puedan colaborar, me parece que llegó el momento de meter la mano al bolsillo y ayudar con estas instituciones”, expresó.

“Esto es amor al prójimo”

Al finalizar la recorrida, Vidal reconoció la dedicación de quienes integran Ángeles Especiales y valoró el compromiso cotidiano con las personas que requieren acompañamiento.

“Esto es amor al prójimo”, afirmó el gobernador, al agradecer el trabajo de todos los integrantes de la institución.

Y concluyó: “Lo que hacen no es nada más y nada menos que amor por el prójimo y dedicación absoluta por otras personas que realmente necesitan el acompañamiento de todos”.