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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, respondió con dureza a las críticas políticas por el proyecto turístico en Península de Magallanes y cuestionó a sectores vinculados con el kirchnerismo por sus planteos sobre la iniciativa. Lo hizo durante una rueda de prensa posterior al acto por el 41° aniversario de El Chaltén.

El mandatario sostuvo que el proyecto tuvo su origen en la gestión anterior y que su Gobierno intervino para exigir mejores condiciones de inversión, el cumplimiento de la normativa vigente y mayores posibilidades de generar empleo a partir del desarrollo turístico.

“Esto es algo que comenzó la gestión anterior. Lo único que hicimos nosotros es exigir que el proyecto de construcción respete la ley de manejo de la península. Salimos a buscar la forma de que la inversión sea superior, que nos permita generar empleo y seguir apostando al turismo”, afirmó.

“Nosotros no vendemos nada, lo vende el privado”

Uno de los ejes de las declaraciones fue la titularidad de las tierras involucradas en el emprendimiento. Vidal rechazó las acusaciones sobre una supuesta venta de tierras por parte del Gobierno provincial y remarcó que se trata de una operación entre privados.

Que los kirchneristas, “traten de tomar algún medicamento para contener la memoria”, dijo Vidal.

“Nosotros no vendemos nada, lo vende el privado, sigue siendo territorio argentino, nosotros mejoramos las condiciones”, respetando a rajatabla el Plan de Manejo, sostuvo.

El Gobernador también cuestionó a quienes objetan el proyecto y los acusó de tener una memoria selectiva frente a antecedentes de administraciones anteriores. “Para este grupo de kirchneristas que tratan de confundir, traten de tomar algún medicamento para contener la memoria, porque tienen una memoria selectiva”, expresó.

“Se quedaron con 400 mil hectáreas de los productores”

En sus declaraciones, el mandatario apuntó contra las gestiones kirchneristas por el manejo de tierras rurales y fiscales en Santa Cruz. Mencionó una extensión de 400.000 hectáreas y denunció presuntas presiones políticas contra productores rurales.

“Ellos se olvidan que se quedaron con 400.000 hectáreas en esta provincia, en donde maltrataban y aplicaban todo el peso del poder político para echar a los productores de su campo y quedarse con las tierras”, manifestó.

También cuestionó las operaciones realizadas con tierras fiscales en El Calafate y afirmó que fueron vendidas a bajo precio a funcionarios de gobiernos kirchneristas, quienes luego las habrían comercializado por sumas millonarias en dólares.

El gobernador Claudio Vidal realizó declaraciones en el marco del 41° aniversario de El Chaltén. En la foto, junto al intendente de esa localidad, Néstor Ticó (derecha).

“Que no se hagan los desentendidos, porque si ellos no tienen memoria, nosotros sí”, agregó.

“Que no se piensen que nos van a frenar”

Vidal ratificó que continuará impulsando proyectos de inversión vinculados con el turismo y rechazó que las protestas y los cuestionamientos políticos condicionen esa decisión.

“Nosotros trabajamos por y para la gente, salimos a buscar inversiones, creemos que el turismo tiene un potencial enorme todavía para desarrollar”, señaló.

En ese marco, destacó la experiencia internacional y la posibilidad de incorporar tecnología a nuevos emprendimientos turísticos. También mencionó la existencia de complejos turísticos de avanzada en distintas regiones del mundo, incluidos lugares bajo regímenes de protección ambiental.

La tapa del diario La Opinión Austral del 28 de septiembre pasado.

“No se piensen que nos van a frenar, todo lo contrario, voy a seguir trabajando en este tipo de proyecto porque la provincia necesita salir adelante”, remarcó. Y agregó: “Sigan gritando, sigan haciendo carteles, hagan lo que tengan que hacer. Yo estoy convencido de que mi provincia va a salir adelante y esto es con inversiones”.

Inversiones turísticas con empleo y protección ambiental

El Gobernador vinculó el proyecto de Península de Magallanes con una estrategia más amplia para diversificar la economía provincial, ampliar la oferta turística y generar nuevas fuentes de trabajo.

Las categorías de manejo en la Península de Magallanes.

Entre las iniciativas mencionadas, destacó la búsqueda de inversiones para una posible pista de esquí en la zona de El Chaltén o El Calafate, como alternativa para ampliar los atractivos turísticos de Santa Cruz.

Al mismo tiempo, remarcó que el desarrollo de nuevos emprendimientos debe contemplar la preservación de los recursos naturales y respetar las normas ambientales vigentes.

“Las mejores regiones del mundo que llegaron a ser potencia, salieron con inversiones, preservando el medio ambiente, está claro, está claro y soy un defensor del medio ambiente”, afirmó.

“Los mejores momentos de este país se los afanaron”

En el tramo final de la rueda de prensa, Vidal destacó la importancia de que la Argentina y las provincias trabajen para presentar oportunidades de inversión ante el mundo. En ese contexto, volvió a cuestionar a las administraciones anteriores por el manejo de los recursos públicos. “En este país cuando hubo plata se la robaron, se la afanaron. Los mejores momentos de este país se los afanaron”, lanzó.

Finalmente, sostuvo que Santa Cruz necesita generar condiciones de confianza para atraer capitales, impulsar nuevos proyectos y ampliar las oportunidades económicas.