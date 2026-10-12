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En el marco del 41° aniversario de El Chaltén, el gobernador Claudio Vidal presentó iniciativas para responder a la demanda histórica de tierras y acompañar el crecimiento de la localidad. Durante el acto central y una entrevista, reclamó avanzar con el proyecto de ampliación del ejido urbano y anunció nuevas medidas vinculadas con la producción, la salud y la infraestructura sanitaria.

Uno de los principales anuncios fue el avance del proyecto Los Álamos, que contempla 192 lotes de 2.800 metros cuadrados cada uno, destinados a personas que quieran radicarse en la localidad y desarrollar actividades productivas.

“Todos sabemos muy bien que el proyecto de Los Álamos es para todos aquellos que realmente desean vivir en el lugar y que tengan ganas de producir”, expresó Vidal.

“Todos sabemos muy bien que el proyecto de Los Álamos es para todos aquellos que realmente desean vivir en el lugar y que tengan ganas de producir”, expresó Vidal. Además, indicó que los interesados podrán acercarse a la Municipalidad para aportar sus datos y manifestar su voluntad de acceder a un terreno.

El mandatario explicó que la iniciativa no se limita a facilitar el acceso a la vivienda, sino que busca promover la producción local y reducir la dependencia del abastecimiento proveniente de otros puntos de la provincia y del país.

El proyecto de las 70 hectáreas

Vidal también puso el foco en la ampliación del ejido urbano mediante la incorporación de 70 hectáreas del sector de La Florida. Según señaló, el Ejecutivo provincial envió el proyecto a la Cámara de Diputados hace varios meses y pidió que avance su tratamiento, previsto para el próximo 22 de octubre.

“El Chaltén tiene varios reclamos de más de 30, 35 años. Uno de ellos, el más importante, es la falta de tierra para ampliar el ejido urbano”, sostuvo.

Vidal destacó la inversión provincial en la planta de tratamiento de efluentes. En la foto, junto a Néstor Ticó y Matías Cortijo.

En ese contexto, convocó a los vecinos a acompañar la sesión legislativa para seguir de cerca el debate. “Le pido a los vecinos que reclaman hace 30, 35 años, en un reclamo justo, que nos acompañen, que estén presentes”, manifestó.

El gobernador consideró que la aprobación de la iniciativa permitiría avanzar en una respuesta a la demanda de terrenos. “Con esto tendríamos un problema de 35 años completamente resuelto”, afirmó.

El gobernador recorrió las obras de la provincia en la localidad cordillerana.

Durante el acto, también defendió las gestiones de su administración frente a los reclamos de la comunidad. “Acá estamos dando la cara donde otros se escondían. Yo acá vengo, doy la cara y traigo respuestas”, expresó.

Ampliación del hospital y obras sanitarias

Otro de los temas abordados fue la necesidad de ampliar el hospital de El Chaltén. Vidal anunció que permanecería en la localidad para recorrer las instalaciones junto con las autoridades y avanzar en un convenio con el intendente Néstor Ticó.

“Me voy a quedar durante el día y también me voy a quedar mañana para recorrer las instalaciones con ustedes y avanzar en un convenio que podamos trabajar con el señor intendente en la ampliación del hospital”, señaló.

Del acto participaron vecinos y autoridades locales y provinciales.

Asimismo, destacó la construcción de la planta de tratamiento de efluentes cloacales, que representa una inversión provincial superior a los 3.155 millones de pesos. La obra apunta a fortalecer la infraestructura sanitaria de la localidad y contribuir a la preservación ambiental.

En la celebración participaron el intendente Néstor Ticó, el exgobernador y fundador de El Chaltén Arturo Puricelli, autoridades provinciales y municipales, además de jefes comunales y comisionados de fomento.

Los anuncios se enmarcaron en una agenda que incluye el acceso a la tierra, el desarrollo productivo y las obras de infraestructura, en una localidad que enfrenta el desafío de acompañar su crecimiento y responder a las demandas de sus habitantes.

Se retoman las obras

El Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) ejecuta la obra del nexo y la puesta en valor del Colegio Secundario N° 28, que registra un avance del 29%.

Los trabajos habían quedado paralizados en 2017 y fueron licitados nuevamente a comienzos de este año, a partir del compromiso asumido por el Gobierno provincial con la comunidad educativa. El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $1.144.240.219,94 y contempla la construcción de un gimnasio dentro del predio escolar, de 4.751 metros cuadrados.

El Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) ejecuta la obra del nexo y la puesta en valor del Colegio Secundario N° 28, que registra un avance del 29%.

La intervención incluye las dependencias complementarias, el mantenimiento correctivo del techo y la renovación de la cobertura exterior del establecimiento. El nuevo espacio deportivo y recreativo estará conectado con los dos volúmenes del edificio mediante un nexo que permitirá integrar las instalaciones.

La construcción del gimnasio representa una mejora significativa para la institución, que hasta ahora no contaba con un espacio propio para actividades deportivas y recreativas, y beneficiará también a la comunidad local.

Por su parte, a través de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), la Provincia avanza en la construcción de la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales, una obra estratégica para responder al crecimiento poblacional y turístico de El Chaltén y contribuir a la preservación de su entorno natural.

El proyecto contempla un sistema de barros activados y un diseño modular que permitirá ampliar la capacidad de tratamiento de acuerdo con la evolución de la demanda. La inversión ronda los $3.500 millones, con financiamiento provincial.

La construcción del gimnasio representa una mejora significativa para la institución.

La infraestructura permitirá fortalecer el saneamiento y acompañar el desarrollo de la localidad con mejores condiciones de prestación del servicio.

SPSE también lleva adelante intervenciones para proteger los pozos de captación de agua ante el avance del cauce del río Las Vueltas. En paralelo, evalúa ampliar la capacidad de almacenamiento de agua potable para garantizar el abastecimiento frente a las necesidades actuales y futuras.

En materia energética, se proyecta trasladar la subestación de generación eléctrica fuera del casco urbano e incorporar un sistema de generación mixta que combine energía térmica, una pequeña central hidroeléctrica y energía fotovoltaica.

Como parte del Plan Provincial de Alumbrado Público, las cuadrillas de SPSE avanzan con la instalación de 130 luminarias LED destinadas a la localidad. Los trabajos incluyen tanto el recambio de artefactos existentes como la ampliación de la cobertura del servicio.

El equipamiento está integrado por 50 luminarias de 150 watts y 18.000 lúmenes, otras 50 de 150 watts y 23.000 lúmenes, y 30 equipos de 200 watts y 30.000 lúmenes.

Vidal descubrió la piedra fundacional del proyecto productivo “Los Alamos”

Por su parte, el gobernador Claudio Vidal acompañado por el intendente Néstor Ticó, el exgobernador Arturo Puricelli, el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, descubrió la placa fundacional e izó la bandera argentina en el proyecto productivo “Los Álamos” ubicado a 30 km de esa comunidad. El proyecto productivo “Los Álamos” contempla 192 lotes de 2.800 metros cuadrados cada uno, destinados a personas que quieran radicarse en El Chaltén y desarrollar una actividad productiva.

Vidal (izquierda de la foto), descubre la piedra fundamental junto al exgobernador Arturo Puricelli y el intendente Néstor Ticó.

En sus palabras, Vidal señaló que la necesidad de contar con terrenos para construir viviendas forma parte de un reclamo sostenido por la comunidad. Al recordar una de las primeras conversaciones que mantuvo con Ticó, expresó: “tenemos que llevar la respuesta que la sociedad de Chaltén está reclamando hace muchos años, que es la necesidad de contar con tierra, de contar con terreno, en dónde construir la vivienda, en dónde soñar, en dónde poder seguir reforzando nuestro futuro en esta localidad”.

Reconoció que los tiempos del Estado pueden demorar las respuestas y afirmó que la gestión debía ser más eficiente. “El Estado es burocrático y muchas veces la mezquindad política evitan que podamos ser más eficientes en la gestión teniendo en cuenta los tiempos”, dijo. A continuación, consideró que el paso anunciado representaba un avance ante una demanda que, según sostuvo, la localidad había planteado durante años.