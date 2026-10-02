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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, participó este viernes en París de una nueva jornada de trabajo en el marco de la Argentina Week, como parte de la comitiva integrada por 13 mandatarios provinciales que viajaron a Francia por invitación del Gobierno nacional y que estuvo encabezada por el presidente Javier Milei.

A través de sus redes sociales, Vidal destacó la participación en la Argentina B2B Week/ Seafood Edition France, una iniciativa orientada a vincular a empresas pesqueras argentinas con importadores y compradores del mercado francés.

“Estamos recuperando nuestros puertos y llevando al mundo lo que produce Santa Cruz”, señaló el mandatario provincial al referirse a la jornada desarrollada en la capital francesa.

El gobernador Claudio Vidal junto a Fernando Álvarez Castellano, presidente del Grupo Conarpesa.

En ese marco, Vidal vinculó la participación de la provincia en mercados internacionales con el proceso de recuperación de la infraestructura portuaria santacruceña.

“Desde que iniciamos la gestión dejamos de darle la espalda al mar”, sostuvo el gobernador, quien cuestionó el estado en el que, según afirmó, su administración recibió la infraestructura portuaria provincial.

En ese sentido, señaló que durante las gestiones anteriores hubo sectores de los puertos que atravesaron más de dos décadas sin intervenciones estructurales. “Decidimos cambiar esa realidad: recuperar nuestros puertos y volver a ponerlos al servicio de la producción y el trabajo de los santacruceños”, afirmó.

Más de $12.800 millones

Vidal destacó además las inversiones que lleva adelante la provincia para recuperar la infraestructura portuaria, con especial énfasis en Puerto Deseado.

“Mejorar nuestros puertos y ofrecerle al mundo lo que produce Santa Cruz es parte del mismo objetivo”, expresó. Según detalló, actualmente se están destinando más de $12.800 millones para recuperar la infraestructura del puerto de Puerto Deseado.

El gobernador Claudio Vidal junto a parte de la comitiva argentina en el Château de la Muette, sede de la OCDE.

La participación en el encuentro empresarial de París se enmarca así en la estrategia del Gobierno provincial de fortalecer la actividad productiva y pesquera y generar nuevos vínculos comerciales para la producción santacruceña.

“Vamos a seguir trabajando para que más inversiones lleguen a nuestra provincia y se traduzcan en más producción y más trabajo para los santacruceños”, afirmó Vidal.

Finalmente, el gobernador cerró su mensaje con una definición sobre el potencial productivo de la provincia: “Santa Cruz tiene todo para crecer. Santa Cruz puede”.

Inversiones en la agenda

La participación de Vidal en la Argentina Week comenzó con la recepción de la delegación argentina en la Embajada Argentina en Francia. Allí, el gobernador planteó como eje de su presencia en París la necesidad de mostrar el potencial productivo santacruceño ante empresarios e inversores internacionales.

“Venimos a mostrar nuestro gran potencial buscando que pueda transformarse en inversiones, producción y trabajo para nuestros vecinos”, había expresado al inicio de la agenda.

Durante la jornada central, desarrollada en el Château de la Muette, sede de la OCDE, Vidal participó de encuentros vinculados con energía, minería, agroindustria, infraestructura y otras áreas productivas. Junto al ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, buscó posicionar a Santa Cruz como destino para nuevos proyectos de inversión.

De izquierda a derecha: Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Juan Pablo Valdés (Corrientes), y Claudio Vidal (Santa Cruz).

“Para Santa Cruz es importante estar presente, porque necesitamos inversión privada para ampliar nuestra actividad productiva y generar más trabajo genuino”, señaló el mandatario.

La agenda también incluyó la participación de Vidal junto a la comitiva argentina en el encuentro encabezado por el presidente francés, Emmanuel Macron, y Javier Milei en el Palacio del Elíseo.

Tras esa actividad, el gobernador sostuvo que la provincia necesita ampliar sus vínculos internacionales. “Nuestra provincia necesita inversiones, nuevos mercados y más oportunidades para producir. Porque para distribuir más, primero tenemos que producir más”, afirmó. Y agregó: “Hay que salir, mostrar lo que tenemos, generar vínculos y defender los intereses de Santa Cruz”.

Pesca santacruceña

En el marco de la Argentina Week, Vidal también participó de actividades destinadas a conocer los circuitos de comercialización de productos argentinos en Europa.

Junto a otros integrantes de la comitiva argentina, recorrió el Rungis Marché International, uno de los principales mercados mayoristas de Europa, para observar el ingreso, la distribución y la comercialización de productos argentinos.

Argentina Week en París: de izquierda a derecha: Luis Caputo (Economía), Mario Lugones (Salud), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Pablo Quirno (Cancillería), Alfredo Cornejo (Mendoza), Jorge Macri (CABA), Federico Sturzenegger (Desregulación), Myrian Prunotto (vice de Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Diego Santilli (jefe de Gabinete), Javier Milei (presidente), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Karina Milei (secretaria General de la Presidencia), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Raúl Jalil (Catamarca).

La pesca ocupó un lugar central dentro de la agenda santacruceña. La Argentina B2B Week/ Seafood Edition France reunió a empresas pesqueras argentinas con importadores, distribuidores y compradores franceses, con reuniones destinadas a ampliar la presencia de productos del Atlántico Sur en el mercado europeo.

La delegación pesquera argentina tenía previstas 165 reuniones comerciales con referentes de la industria alimentaria francesa, con especial atención sobre productos como el langostino rojo salvaje y la vieira argentina.

Para Santa Cruz, la actividad pesquera forma parte de los principales ejes de la misión provincial en Francia, junto con la energía y la minería. El objetivo planteado es generar nuevos mercados y oportunidades de producción y empleo.

Las expectativas del sector pesquero por la misión comercial en Francia

Cabe recordar que en el marco del encuentro en el Château de la Muette, sede de la OCDE, la Agencia Internacional de Energía y la Cámara Internacional de Comercio, el presidente de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), Raúl Matías Cereseto, había planteado a Radio LU12 AM680 sus expectativas de esta misión comercial y política.

“Es la primera vez que ocurre y es importante destacarlo. Argentina viene a poner en valor sus recursos pesqueros“, señaló. Desde el ámbito privado, “nuestro rol es acompañar y empujar. Es lo que demandamos a la política, que nos ayude a traccionar y a presentar nuestros productos ante el mundo”, dijo.

Había mucha expectativa en el sector porque la pesca no suele formar parte de la agenda política central.

Asimismo, subrayó: “La agenda para nuestro sector se divide en tres ejes. El primero consiste en una rueda de negocios organizada junto a la Embajada argentina en París. Participarán 15 empresas exportadoras argentinas e importadores de Francia y de toda la Comunidad Económica Europea”.

Por su parte, expresó que se desarrollaría un espacio de networking más informal. “El objetivo es intercambiar información, cruzar datos y concretar ventas, que es lo que todos buscamos”, dijo.

Para Cereseto, el objetivo primordial de esta misión era comercial: abrir mercados, posicionar el producto y obtener mejores precios. Es lo que demanda la industria.

“Existe además una oportunidad política histórica. La pesca no suele formar parte de la agenda política central” y añadió: “Tendrán la oportunidad de conocer nuestro sector de primera mano”.