Comenzará a recibir solicitudes antes de fin de año

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El Gobierno de Javier Milei presentó este viernes en París el Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina, una nueva vía destinada a extranjeros que quieran solicitar la ciudadanía argentina mediante una inversión o aporte económico al país.

El anuncio fue realizado durante la Argentina Week por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Según informó oficialmente el Ejecutivo, el programa comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026.

La iniciativa busca atraer capital extranjero y posicionar a la Argentina como destino para inversores internacionales.

Ciudadanía argentina por inversión: cuánto hay que pagar

El nuevo programa contempla dos mecanismos para el solicitante principal.

La primera opción consiste en realizar un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional.

La segunda alternativa será la suscripción de un título público por US$800.000, que será creado específicamente para el Programa de Ciudadanía por Inversión. Por el momento, el Gobierno no difundió todos los detalles sobre las características, condiciones y funcionamiento de ese instrumento.

De esta manera, el esquema establece una diferencia significativa entre ambas vías: mientras que la primera supone un aporte no reembolsable, la segunda estará vinculada a la adquisición de un título público.

¿Se puede incluir a la familia en la ciudadanía por inversión?

Sí. El programa también contempla a determinados familiares del solicitante principal.

Según la información oficial, los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años podrán incorporarse al procedimiento mediante un aporte adicional de US$100.000 por persona, siempre que sean solteros y no tengan hijos.

Para los menores de 18 años, el aporte establecido será de US$25.000.

El Gobierno difundió como ejemplo el caso de una familia integrada por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores de edad. En ese supuesto, el costo total del aporte sería de US$500.000.

Ejemplo de costos

Solicitante principal: US$350.000

Cónyuge: US$100.000

Hijo menor de 18 años: US$25.000

Segundo hijo menor de 18 años: US$25.000

Total: US$500.000

Pagar no garantiza automáticamente la ciudadanía argentina

Aunque el programa se basa en una contribución económica, el desembolso del dinero no implica una aprobación automática de la ciudadanía.

Cada solicitud deberá atravesar un proceso de evaluación por parte del Estado argentino. Entre los controles previstos se encuentran la verificación de identidad, los antecedentes penales y migratorios, el análisis patrimonial y financiero y la comprobación del origen de los fondos.

Además, el dinero deberá ingresar a través del sistema financiero formal y estará sujeto a los controles destinados a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

En el proceso participarán distintos organismos estatales, entre ellos la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, la SIDE, la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad e Interior.

La decisión final sobre cada solicitud quedará en manos de la Dirección Nacional de Migraciones, que podrá aprobarla o rechazarla.

¿De dónde surge el Programa de Ciudadanía por Inversión?

El nuevo esquema se encuentra vinculado con una modificación de la legislación argentina realizada durante 2025.

El Decreto 366/2025 modificó la Ley de Ciudadanía e incorporó una vía de naturalización para extranjeros que acrediten haber realizado una “inversión relevante”, sin que el tiempo de residencia en el país sea el requisito central de esta modalidad.

La misma norma creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, bajo la órbita del Ministerio de Economía, con funciones relacionadas con el diseño, gestión y control de estos programas.

Posteriormente, el Decreto 524/2025 estableció el procedimiento para la evaluación de los solicitantes.

¿Cuándo comenzará a funcionar?

El Gobierno informó que el programa comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026.

Esto significa que, pese al anuncio realizado en París, todavía existen aspectos operativos que deberán ser desarrollados antes de que los interesados puedan iniciar efectivamente el trámite, especialmente en lo referido al título público de US$800.000 y al procedimiento concreto de presentación de las solicitudes.

Una vez completadas las evaluaciones correspondientes, la autoridad migratoria tendrá un plazo para resolver cada expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente.

¿Para qué utilizará Argentina el dinero de los inversores?

El Gobierno de Milei presentó el programa como una herramienta para atraer capital extranjero, fortalecer la posición fiscal y financiera del país y profundizar su integración internacional.

El esquema también contempla estándares de transparencia financiera y mecanismos de gestión de riesgos vinculados con recomendaciones internacionales de organismos como la OCDE y el GAFI.

Durante la presentación, el ministro Luis Caputo afirmó que en reuniones anteriores con inversores extranjeros habían detectado interés por acceder a la ciudadanía argentina. También destacó el alcance internacional del pasaporte argentino.

De acuerdo con las estimaciones difundidas en torno al programa, la iniciativa podría captar alrededor de US$2.500 millones durante los próximos cinco años, aunque esa cifra corresponde a una proyección y no a fondos ya comprometidos.

Con este programa, Argentina se incorpora al grupo de países que utilizan mecanismos de ciudadanía vinculados con aportes económicos como una herramienta para captar inversión extranjera.

Este tipo de esquemas tiene especial presencia en el Caribe, donde países como Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía cuentan con programas que permiten obtener la ciudadanía bajo determinadas condiciones y mediante contribuciones o inversiones.