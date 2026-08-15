La Caja de Previsión Social de Santa Cruz (CPS) avanzó este viernes con las primeras 27 jubilaciones alcanzadas por el Decreto Provincial 608/24, en una reunión extraordinaria de su Directorio que generó un fuerte impacto político e institucional. Entre los expedientes aprobados se encuentran los correspondientes a tres vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ): .

Minutos después de la reunión, el vocal por los trabajadores activos de la CPS, Cristian Sánchez, habló en exclusiva con La Opinión Austral y cuestionó la aplicación de la normativa. Su principal advertencia estuvo puesta en la sustentabilidad del sistema previsional y en la pérdida de trabajadores activos que realizan aportes.

De izquierda a derecha: Paula Ludueña, Reneé Fernández y Alicia de los Ángeles Mercau.

“Si nosotros queríamos mantener el sistema previsional un poquito más grande, lo que tenemos que cuidar es el importante activo y en este caso no se lo está cuidando, se lo está sacando del sistema”, sostuvo Sánchez.

Pero además Sanchez consideró que lejos de contribuir a reducir el déficit de la Caja de Previsión Social, lo que hay detrás es “una intencionalidad política en contra del Tribunal Superior de sacar jueces que no son de tu partido político”.

Las definiciones se produjeron en medio de una fuerte discusión sobre el alcance del Decreto 608, una norma firmada por el gobernador Claudio Vidal en junio de 2024 y que había sido judicializada por el representante de los activos de la Caja.

27 jubilaciones y tres vocales del Tribunal Superior de Justicia

La reunión extraordinaria del Directorio de la Caja de Previsión Social se realizó durante el mediodía del viernes y tuvo como eje el tratamiento de 27 expedientes jubilatorios.

Según pudo conocer La Opinión Austral, entre las personas alcanzadas se encuentran ocho integrantes del Poder Judicial. Tres de ellas son vocales del máximo tribunal provincial: Reneé Fernández, Alicia Mercau y Paula Ludueña.

La decisión adquiere particular relevancia porque la salida de las tres magistradas se produce meses después de la ampliación de la integración del Tribunal Superior de Justicia, que pasó de cinco a nueve miembros. En caso de que las jubilaciones se hagan efectivas, el máximo tribunal quedará con seis integrantes y el Poder Ejecutivo deberá avanzar eventualmente con nuevos pliegos para completar nuevamente su composición.

Desde la Caja de Previsión Social explicaron a este medio que las tres vocales habían iniciado el trámite jubilatorio y que las personas alcanzadas por la resolución fueron notificadas conforme al procedimiento administrativo.

La explicación del organismo previsional contrasta con la interpretación expresada por Sánchez durante la entrevista. El vocal por los activos cuestionó que el tratamiento de los expedientes se realizara mediante una reunión extraordinaria y sostuvo que la aplicación del Decreto 608 modificó las condiciones previstas para el retiro regidas por una ley. Por lo que no se descarta que la decisión de directorio termine judicializada.

Reunión extraordinaria

Sánchez relató que la convocatoria al Directorio se produjo durante el mediodía y que la reunión tuvo carácter extraordinario. El vocal contó que asistió junto a la representante del sector Pasivo, Viviana Carabajal, y que ambos se encontraron con una situación que, según sostuvo, no formaba parte del funcionamiento habitual del organismo.

Tapa del Diario La Opinión Austral del sábado 15 de agosto de 2026.

“Nos sorprendió que justamente era una reunión para dar altas de beneficios jubilatorios, que generalmente se hacen en reuniones comunes, no en reuniones extraordinarias”, señaló.

Según su relato, durante el encuentro fueron informados de que se trataba de 27 expedientes. “El presidente de la institución nos hace referencia que justamente esta reunión era para jubilar a estas 27 personas, que habían sido alcanzadas por el efecto de ese decreto”, indicó.

Pablo Pérez. presidente de la Caja de Previsión Social.

En desacuerdo, tanto él como Carabajal, se fueron de la reunión de directorio, mientras que el presidente, Pablo Pérez, y los vocales Harold Bark y Paola Carrillo, avanzaron con los expedientes.

El Decreto 608 y el cuestionamiento de Cristian Sánchez

El Decreto 608 fue firmado por el gobernador Claudio Vidal el 18 de junio de 2024 con el objetivo de agilizar los procesos jubilatorios de trabajadores estatales que reunieran las condiciones para acceder al beneficio.

Establece que una vez concedido el beneficio de la jubilación ordinaria por la Caja de Previsión Social, el acto administrativo deberá ser notificado al trabajador o funcionario y al organismo empleador. La institución deberá notificar a la Caja de Previsión Social el cese de actividades del agente dentro de los 30 días, que podrá prorrogar hasta 180 días, “por única vez y por excepcionales razones de servicio que requieran mantener al agente en servicio, expresadas en fundado acto administrativo”.

La norma fue judicializada por Cristian Sánchez, con el patrocinio del abogado Matías Solano, debido a que el vocal entendía que el decreto avanzaba sobre derechos establecidos por la Ley N° 1782, de régimen previsional.

Harold Bark, vocal de la Caja de Previsión Social de Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El artículo 136 de esa norma establece que a partir de que el trabajador reuna las condiciones exigidas para obtener jubilación ordinaria “el empleador deberá mantener la relación de trabajo hasta que la Caja otorgue el beneficio o hasta un plazo máximo de dos (2) años”.

“No puede ir un decreto en contra de la ley madre” Cristian Sánchez, vocal por los activos de la CPS

Durante la entrevista con La Opinión Austral, Sánchez volvió a cuestionar la validez de la normativa. “Ese decreto fue en su momento denunciado por mí ante la Justicia con la representación del doctor Solano. Hicimos una presentación porque nosotros creíamos y entendíamos que ese decreto iba en contra de la ley”, sostuvo. Y remarcó: “No puede ir un decreto en contra de la ley madre”.

“Cuando vos iniciás un proceso de jubilación, sí, se te produce una notificación de cese, en el cual vos tenés la oportunidad, según la ley, a quedarte hasta dos años más en el beneficio”, explicó Sánchez.

Paola Carrillo, vocal de la Caja de Previsión Social.

En su interpretación, el Decreto 608 altera esa dinámica. “Con este decreto lo que hacen es directamente notificarte, jubilarte de manera forzosa”, afirmó.

“Estas personas ni siquiera saben que están siendo jubiladas” Cristian Sánchez, vocal por los activos de la CPS

Uno de los puntos más fuertes de la entrevista fue la afirmación de Sánchez respecto del conocimiento que tendrían los trabajadores alcanzados por las jubilaciones. “Porque estas personas que están siendo jubiladas ni siquiera saben que están siendo jubiladas en estos momentos”, aseguró.

Y agregó: “Se las va a jubilar, se las va a notificar y después el patrón va a tener 180 días para decir si se quedan con ellos o no”.

De acuerdo con la información brindada por la Caja de Previsión Social, el procedimiento contempla distintas alternativas una vez otorgado el beneficio. Si el empleador no presenta el cese dentro de los 30 días, el titular accede automáticamente a la jubilación al día 31. También existe la posibilidad de que el empleador solicite la continuidad del trabajador por razones extraordinarias, con una prórroga de hasta 180 días hábiles.

En el caso de las vocales del Tribunal Superior de Justicia, si el Poder Judicial solicita esa continuidad, deberá comunicarlo a la Caja de Previsión Social.

Desde el organismo previsional remarcaron ante La Opinión Austral que no se trata de jubilaciones de oficio y que las personas involucradas habían solicitado previamente el beneficio. “No se jubila a nadie de oficio; le pidieron algo al Estado y el Estado se lo está dando”, señalaron desde la Caja.

Sin embargo, no se descarta que la situación vuelva a judicializarse.

“Estamos sacando los activos de encima” Cristian Sánchez, vocal por los activos de la CPS

Más allá de la discusión jurídica sobre el Decreto 608, Sánchez puso el foco en otro aspecto: la relación entre trabajadores activos y jubilados dentro del sistema previsional santacruceño.

El vocal sostuvo que los trabajadores en actividad son quienes realizan los aportes que permiten sostener el régimen y advirtió que una reducción de la cantidad de aportantes puede profundizar los problemas financieros de la Caja.

En ese sentido, planteó: “Nosotros tenemos que recordar que el aportante activo es el que sostiene el sistema. Y así lo único que estamos haciendo es sacarnos los activos de encima y quedarnos con más jubilados que activos. Es peligroso lo que está pasando”.

La frase se convirtió en uno de los principales cuestionamientos formulados durante la entrevista, ya que Sánchez vinculó directamente la aplicación de jubilaciones con el futuro financiero del sistema previsional provincial.

La situación de las tres vocales del TSJ

Sánchez también se refirió específicamente a los expedientes vinculados con el Tribunal Superior de Justicia.

“Hay que decirlo: dentro de estas 27 personas hay 3 juezas del Tribunal Superior de Justicia que en estos momentos están siendo jubiladas”, manifestó durante la entrevista.

De izq. a der.: Fernando Basanta, María de los Ángeles Mercau, Reneé Fernández y Paula Ludueña, vocales del Tribunal Superior de Justicia.

Asimismo, La Opinión Austral pudo saber que son ocho los integrantes del Poder Judicial incluidos entre las 27 jubilaciones y que, entre ellos, se encuentran las tres vocales del TSJ: Reneé Fernández, Alicia Mercau y Paula Ludueña.

“Ellas han iniciado el trámite, pero como digo, cuando a vos se te notifica vos por la ley tenés dos años para poder presentar tu renuncia. En este caso no, solamente están siendo jubiladas y esas ni siquiera saben que están siendo jubiladas”, afirmó.

Desde la Caja, en cambio, indicaron que las tres vocales habían iniciado el trámite y completado el formulario correspondiente como declaración jurada.

La cautelar que había frenado el Decreto 608

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el antecedente judicial del Decreto 608.

Sánchez recordó que la aplicación de la norma había sido frenada a partir de una medida cautelar dictada por una anterior composición del Tribunal Superior de Justicia. “Cuando nosotros hicimos la presentación, ahí, hace un año y medio atrás, pudimos detener este decreto”, relató.

Según explicó, la situación cambió con la actual composición del máximo tribunal provincial. “Hoy nuevamente se sale a flote justamente porque el nuevo Tribunal Superior de Justicia lo hace caer. Entonces, la Caja empieza a aplicar automáticamente esto”, sostuvo.

La caída de la cautelar permitió que la Caja retomara la aplicación de la normativa y avanzara con los primeros expedientes alcanzados por el Decreto 608.

“Nosotros teníamos una notificación, no sabíamos en qué momento iba a caer, pero cayó hoy de sorpresa y hoy lo estamos dando a conocer a escasos momentos de que haya pasado”, explicó Sánchez a La Opinión Austral.