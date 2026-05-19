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En un contexto donde el acceso a la vivienda sigue siendo una de las principales demandas sociales en Santa Cruz y en el país, el Gobierno provincial avanzó con una nueva etapa del plan habitacional destinado al sector educativo. El Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) ya inició las inscripciones para docentes y auxiliares de educación que busquen acceder a las futuras viviendas que se construirán en Río Gallegos.

El proceso forma parte del plan de 120 viviendas anunciado por el gobernador Claudio Vidal el año pasado y contempla un cupo específico para trabajadores de la educación. Desde el organismo provincial confirmaron que la convocatoria tuvo una importante respuesta durante sus primeras jornadas.

“En esta semana se están inscribiendo a personal docente y no docente en el mismo Consejo de Educación, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde”, explicó Pablo Cruz, gerente de Hábitat del IDUV, durante una entrevista con Radio LU12 AM680.

Según detalló, el proyecto habitacional ya se encuentra en marcha y las obras avanzan dentro de los plazos previstos. “Es parte del plan de las 120 viviendas que anunció el gobernador Claudio Vidal el primero de mayo del año pasado. La verdad es que ya se está llevando a cabo, las viviendas están en etapa de construcción y esperamos poder entregarlas el año que viene”, indicó.

Dentro de ese esquema, el sector educativo tendrá una participación central. “De esas 120 viviendas, 40 son para personal docente y personal auxiliar docente”, remarcó.

La convocatoria generó una rápida repercusión entre trabajadores de la educación de Río Gallegos. “En el día de ayer (NdR: por el lunes), que fue el primer día, se entregaron cerca de 130 formularios”, sostuvo Cruz.

La atención se realizará hasta el día miércoles 20, en el horario de 10:00 a 15:00 hs, en la sede central del CPE, ingreso calle Magallanes. foto: gobierno

En tanto, este martes, una gran fila de docentes y auxiliares estuvieron en la sede central del CPE consultando requisitos y presentando sus planillas.

Además, aclaró que muchos docentes ya integran el padrón histórico del IDUV, por lo que no deberán reinscribirse nuevamente. “Las personas que ya están inscriptas no tienen que volver a hacerlo”, señaló.

El funcionario explicó que actualmente el instituto también trabaja sobre otro plan habitacional próximo a finalizarse en la capital santacruceña. Se trata de las 56 viviendas ubicadas en inmediaciones de las calles 38 y 1, que presentan un avance cercano al 96%.

“Solo faltan pequeños pasos y esperamos poder entregarlas en el mes de junio”, afirmó.

Parte de esas viviendas estarán destinadas a fuerzas de seguridad, mientras que otras serán adjudicadas entre postulantes con mayor puntaje dentro del padrón general. En paralelo, el nuevo plan de 120 unidades contempla cupos específicos para distintos sectores estratégicos de la provincia.

“De las 120 viviendas, 40 son para docentes, 40 para personal de salud y el resto se va a sortear en el padrón general”, precisó.

Desde el IDUV remarcaron que el proceso de adjudicación incluirá controles estrictos para evitar irregularidades. “Estamos trabajando con cruces de datos del registro de la propiedad, de la provincia, la municipalidad y otras provincias también, porque es importante que nunca se le entregue una propiedad a personas que ya tienen”, explicó Cruz.

El esquema contempla además visitas sociales y verificación de documentación antes de avanzar hacia el sorteo definitivo. “Después de chequear toda la información vamos a hacer un sorteo con todas las personas que estén en condiciones de ingresar”, indicó.

En ese sentido, aseguró que el mecanismo buscará garantizar transparencia institucional. “Seguramente va a estar presente la escribana mayor del Gobierno para darle transparencia al sorteo”, agregó.

El funcionario recordó que el año pasado se realizó una actualización masiva del padrón de postulantes y que actualmente existen cerca de 900 personas inscriptas en Río Gallegos. “Estamos trabajando especialmente con el 25% que tiene mayor puntaje, es decir, quienes llevan más años esperando una solución habitacional”, sostuvo.

Además del plan para docentes en Río Gallegos, el IDUV mantiene obras activas en distintas localidades de Santa Cruz. Cruz confirmó que también se construyen viviendas en Los Antiguos, Koluel Kaike y Gobernador Gregores, mientras avanzan proyectos de infraestructura deportiva y comunitaria.

“Son más de 30 obras que está trabajando el IDUV en simultáneo”, afirmó.

El financiamiento de gran parte de estas obras proviene del Fondo UNIRSE, nutrido con recursos vinculados a regalías mineras e hidrocarburíferas. “Gracias al Fondo UNIRSE se activó la obra pública y es de las pocas provincias donde la obra pública está en marcha”, destacó.

Requisitos para el acceso al programa habitacional

Esta iniciativa responde a una decisión política firme de la gestión gubernamental orientada a facilitar el acceso a la casa propia y fortalecer el bienestar de los trabajadores estatales, mediante herramientas de gestión claras, ordenadas y transparentes, destacaron desde el Gobierno Provincial.

La articulación estratégica liderada por la presidenta del CPE, Iris Rasgido, junto al titular del IDUV, Marcelo De La Torre, tiene como premisa fundamental garantizar la igualdad de oportunidades para todos los aspirantes a través de un proceso con reglas claras y acompañamiento institucional.

Con el objetivo de brindar claridad ante las consultas recibidas, se recuerdan las condiciones fundamentales requeridas para iniciar el trámite y completar la entrega de la planilla correspondiente:

– Residencia: Contar con un mínimo de 5 años de residencia comprobable en la provincia.

– Constitución del Grupo Familiar: El programa está dirigido exclusivamente a grupos familiares conformados bajo las siguientes modalidades:

– Parejas constituidas y casadas legalmente (no se contempla la unión convivencial para este trámite).

– Familias monoparentales (padre o madre soltera) con hijos a cargo.

La atención se realizará hasta el día miércoles 20, en el horario de 10:00 a 15:00 hs, en la sede central del CPE, ingreso calle Magallanes.