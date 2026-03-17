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La abogada de familiares de víctimas por el hundimiento del ARA San Juan, Valeria Carreras, profundizó sus definiciones sobre el proceso judicial que se desarrolla en Río Gallegos. En una charla con Radio LU12 AM680, habló de una “instancia clave”, apuntó contra la defensa de los imputados y aseguró que buscará respuestas concretas para las familias de los 44 tripulantes.

El juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan comienza a ingresar en una fase determinante, marcada por la llegada de testigos que podrían aportar elementos centrales para esclarecer responsabilidades. En ese contexto, la abogada querellante Valeria Carreras analizó que “es un logro, es un éxito tener un juicio oral de una de las tragedias más grandes que enluta a la Armada Argentina y a la República Argentina”, sostuvo y además remarcó la dificultad estructural que suelen tener este tipo de causas para llegar a esta instancia. “Las grandes causas no llegan a juicio oral. Y nosotros lo logramos después de ocho años”, enfatizó.

Valeria Carreras, querellante, este jueves durante el juicio. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La próxima etapa del proceso iniciará el lunes 23 de marzo y estará marcada por la declaración de testigos, un punto que la querella considera clave. “A diferencia de la primera semana, donde escuchábamos a los imputados, ahora van a venir testigos que no pueden mentir”, aseguró.

Los imputados, el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo; el capitán de navío Claudio Villamide; el capitán de navío Héctor Alonso; y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, llegaron procesados y en libertad al juicio en Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

En esa línea, profundizó sobre el peso jurídico de esas declaraciones: “Los testigos ya declararon en sede judicial. Entonces, si dicen algo distinto, incurren en falso testimonio. No es menor lo que van a decir”.

Carreras fue aún más contundente al diferenciar esa instancia de la etapa previa: “El imputado puede callar, puede no declarar contra sí mismo, incluso puede mentir para mejorar su situación procesal. El testigo no. El testigo tiene la obligación de decir la verdad”.

Sobre el contenido de esas futuras declaraciones, adelantó elementos sensibles. “Hay testigos que firmaron informes, que tomaron conocimiento de las falencias del submarino, de las roturas que tenía. No van a poder decir ‘no sabía’ o ‘no me enteré’. Firmaron que estaba roto”, afirmó y marcó gran expectativa por la declaración del personal que certificó el estado del submarino, firmó informes técnicos e integrantes de la cadena operativa que sabían las condiciones del ARA San Juan.

Además, anticipó que se abordarán antecedentes directos de la tragedia. “Van a tener que explicar qué pasó en la navegación de julio, donde ya había ocurrido el mismo hecho que después terminó en el desastre, y no se tomó ninguna medida”, señaló.

La querella también espera testimonios desde el ámbito más íntimo de los tripulantes. “Muchas esposas guardaron papeles, mensajes, información que sus maridos tenían. Van a contar qué les decían sobre las condiciones del submarino”, explicó.

En paralelo, Carreras defendió con firmeza la modalidad presencial del juicio. “La presencialidad es vital. No es lo mismo una entrevista por Zoom que cara a cara. El tono, la gestualidad, los silencios… todo eso aporta a la verdad”, subrayó.

Sobre el desarrollo de las audiencias, detalló que comenzarán a las 9 de la mañana y no tendrán un horario fijo de finalización.

Cabe recordar que las audiencias se realizan en las instalaciones del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, con la presencialidad de los cuatro acusados de la Armada: el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo; el capitán de navío Claudio Villamide; el capitán de navío Héctor Alonso; y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa.

La abogada Valeria Carreras a la derecha, y los jueces del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz en la previa del juicio. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El juicio es encabezado por el juez y presidente del Tribunal, Mario Reynaldi acompañado por los vocales Enrique Baronetto, de Comodoro Rivadavia, Luis Alberto Giménez, también de Santa Cruz, y Guillermo Adolfo Quadrini, de Tierra del Fuego.

“El tribunal quiere aprovechar al máximo cada jornada. Eso también habla de la importancia que le están dando al proceso”, indicó Carreras sobre cómo analiza el trabajo y el respeto que le está dando el Tribunal al caso.

En cuanto a la estrategia de la defensa, la abogada dejó una definición sin matices. “Con lo que han dicho hasta ahora, si esta es la defensa que tienen, no tengo ningún obstáculo para avanzar”, afirmó. Y agregó: “No han podido desvirtuar los hechos centrales”.

El presidente del tribunal Mario Gabriel Reynaldi. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Más allá de lo técnico, Carreras volvió a poner el foco en el objetivo humano del proceso. “Yo necesito darle una respuesta a las madres que me preguntan si su hijo sufrió, a las esposas que quieren saber si alguien va a pagar por romper su familia”, expresó.

En otro tramo de la entrevista, la abogada cuestionó con dureza la cobertura mediática del juicio. “Los medios nacionales que cubrieron el juicio solo publicaron la versión de los imputados”, denunció. Y profundizó: “Eso demuestra contra quiénes estamos, el nivel de poder con el que nos enfrentamos”.

Frente a ese escenario, destacó el acompañamiento local. “Me llena de orgullo que sean ustedes los que nos apoyen”, dijo en referencia a Radio Lu12 AM680 y La Opinión Austral, que ha realizado una cobertura especial y completa de cada una de las jornadas del juicio. También destacó el apoyo que hay desde la comunidad de Río Gallegos: “Ver stickers del ARA San Juan en taxis, en negocios, en la calle… eso me conmovió muchísimo”, agregó.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La elección de la ciudad como sede del juicio también fue defendida con énfasis. “Nosotros pedimos que el juicio sea en Río Gallegos porque nos daba garantía de imparcialidad”, aseguró. Y lanzó una frase contundente: “En Comodoro Py el poder está absolutamente comprado y cooptado”.

Carreras también se permitió una reflexión más amplia sobre el contexto nacional. “En Argentina todo cambia semana a semana, pero nosotros seguimos luchando contra el poder más absoluto”, señaló. Y concluyó: “Aun así, llegamos hasta acá, y vamos a seguir”.

Con la incorporación de testimonios clave y un clima de creciente expectativa, el juicio por el ARA San Juan entra en una nueva etapa a partir de la próxima semana.