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Bomberos de Puerto Deseado protagonizaron un rescate animal durante la mañana de este sábado, luego de que un perro quedara inmovilizado sobre el techo de una vivienda al engancharse con un alambre de púas.

La intervención estuvo a cargo de la División Cuartel 22°, que acudió a un domicilio ubicado en la calle 138 al 1993 tras recibir el pedido de auxilio de una vecina. El operativo se desarrolló entre las 10:35 y las 11:25.

Al llegar al lugar, la dotación constató que el animal permanecía sobre la cubierta de la vivienda, sin posibilidad de desplazarse debido a que había quedado sujeto a un tramo de alambre de púas.

Ante esta situación, los bomberos realizaron maniobras de rescate manual con las medidas de seguridad correspondientes y consiguieron liberarlo sin inconvenientes.

Una vez finalizada la intervención, el perro fue entregado sano y salvo a sus propietarios. El procedimiento concluyó sin incidentes para el personal ni daños en el equipamiento utilizado.

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