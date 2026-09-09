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Gracias a la solidaridad de la comunidad, “Pablito” Salcedo, el niño de Santa Cruz que tiene parálisis cerebral, ya se encuentra en Córdoba realizando un tratamiento que le permitirá tener una mejor calidad de vida.

“Pablito” nació con 25 semanas de gestación y un peso de 720 gramos. Fue prematuro debido a una enfermedad hépatica (cirrosis biliar primaria) de su mamá, que en aquél momento no había sido diagnosticada.

A los cinco meses de vida, sufrió un paro cardiorrespiratorio lo que tuvo como consecuencia una parálisis cerebral.

El niño, oriundo de Puerto Deseado, presenta también hipertensión pulmonar -controlada-, displasia broncopulmonar por prematurez, hipoacusia bilateral y distonía severa.

Si bien inicialmente, su familia tenía como objetivo que realizase Cytotron, un tratamiento experimental en México, dado el elevado costo del mismo (37.000 dólares más pasaje y estadía por 32 días), desistió.

Continuando en la búsqueda de tratamiento, hallaron la técnica de Estimulación Magnética Transcraneal (EMT), una técnica de neuroestimulación y neuromodulación cerebral, en el Centro Red Espin.

El costo total del tratamiento es de 6.860 dólares y les faltaban reunir 4.000 dólares, que en menos de un mes y con diferentes actividades y el aporte solidario de la comunidad se logró reunir.

“Llegaron el domingo a Córdoba y el lunes tuvo su primer sesión de Estimulación Magnética Transcraneal y fonoaudiología, el martes, estimulación y kinesiología, y hoy estimulación, que tendrá todos los días, y nutricionista”, confirmó Julieta Zabala, abuela de “Pablito”, a La Opinión Austral.

“Los especialistas ven muy bien a Pablito y siguen con altas expectativas con respecto al tratamiento con él”, destacó.

“Pablito” permanecerá durante un mes y medio realizando el tratamiento en Córdoba. “Tenemos organizado un bingo para el domingo 4 de octubre a partir de las 15:00 y quizás alguna otra feria ya que nos toca juntar para los pasajes de la vuelta”, adelantó su abuela.