En el fin de semana extra largo por Semana Santa y el día de los Veteranos de Malvinas, más argentinos aprovecharon de viajar a Punta Arenas, sobre todo de Río Gallegos, el oeste de Sanata Cruz y Chubut.

Desde las distintas ciudades de la Patagonia argentina llegaron este fin de semana hasta Punta Arenas familias completas para disfrutar de la ciudad y hacer compras, informó La Prensa Austral. Paseos familiares o compras en la Zona Franca y en mall fueron los motivos registrados por los que la capital de Magallanes sigue siendo un atractivo para los argentinos patagones.

Argentinos en una casa de cambio de la Zona Franca. FOTO: CAPTURA VIDEO ITV.

“La Zona Franca se transformó en un punto de confluencia para estos turistas, quienes conformaban largas filas en las afueras de las casas de cambio y hacían notar su presencia en los estacionamientos, donde se replicaban las patentes del país trasandino” reportó el diario magallánico. “Aprovechan el lugar tanto para hacer el cambio de moneda como para ahí mismo realizar compras de productos o simplemente comparar precios”.

FOTO: GENTILEZA LA PRENSA AUSTRAL.

“Siempre hay algunas cositas que convienen a comparación de las cosas que tenemos allá”, comentó Martín Perea, quien viajó desde Río Turbio acompañado de su esposa, Marcela Chenkuz y su hija Sofía Perea Chenkuz. “Nosotros que venimos de Río Turbio tomamos como ciudades grandes tanto Río Gallegos como Punta Arenas”, agregó Martín, indicando que sobre todo lo toman como un paseo familiar.

Desde El Calafate vino Irma Saldía, igualmente en plan de paseo en familia, viajando con su esposo e hija. “Nos hemos encontrado con mucha gente de El Calafate, realmente se ve que vinieron muchos argentinos. Lo que tiene para nosotros, que no veníamos desde antes de la pandemia, es que se consiguen cosas que allá no hay y el cambio está bueno con la economía como está Argentina. No es que sea conveniente, pero si tienes un poco de ahorros sobre todo para ahora el invierno, las camperas, guantes, todo es de muy buena calidad y a buen precio”.

E incluso viajando a mayor distancia, más de 1.400 kilómetros, desde Trelew, al noroeste de la provincia del Chubut, lo hizo Hugo González. En su caso, explica que los fines de semana largos los aprovechan para ir a la cordillera junto a su esposa, sin embargo esta ocasión encontraron todo copado. “Mi esposa tiene su tía y prima en Punta Arenas, así es que nos vinimos para acá, más que nada para ver a la familia, no para hacer muchas compras porque el peso argentino está medio devaluado”.

También de visita por un día

Para alojarse en un hospedaje u hotel es caro para los argentinos y fueron muchos los que a pesar de los feriados optaron por no hacer noche. “Vinimos por el día. Vinimos a ver los precios. Sacando el cambio que está abajo, algunas cosas igual nos conviene, por ejemplo convienen algunas de zapatillas, las cortinas rollers, las camperas, pero siempre comprado en Zona Franca porque si vas a lugares donde venden de marcas ya ahí no”, dijo una argentina mientras hacía la cola en una casa de cambio al canal ITV.

Otra mujer contó que hace 25 años que no viajaba a Punta Arenas y que fue “un rato a ver qué tanto cambió y de paso a comprar. Algunas cosas Todavía siguen más baratas. Electrodomésticos, indumentaria, las cubiertas para los vehículos”, enumeró.

Otro vecino destacó los precios de los celulares y también las cubiertas. Y señaló que con el precio de las naftas o bencinas, si bien está más barato en Argentina ya casi los valores están empatados.

Sobre el cambio de moneda, “es favorable solamente si venimos con dólares”.

Argentinos coparon Chile

El furor por las compras no se sintió sólo en la Patagonia. En solo tres días cruzaron más de 35 mil personas por el fin de semana extra largo y hay furor por las compras de ropa y tecnología. El calzado, las camperas y las computadoras son los productos más buscados porque se llega a conseguir a mitad de precio a pesar de que el cambio de moneda no conviene.

El fenómeno de viajeros a Chile ocurrió en todos los pasos cordilleranos, de norte a sur. En el cruce Cristo Redentor – Los Libertadores, en la frontera con Mendoza, hubo cuatro veces más de movimiento que lo habitual: hasta 14.000 personas por día y en donde tuvieron demoras de asta 10 horas el 30 de marzo.

Demoras en el complejo Los Libertadores, Mendoza.

El feriado extra largo permitió que muchas familias fueran de paseo pero sobre todo a Santiago de Chile. Allí, en los malls y outlets era notoria la presencia de argentinos haciendo compras: mendocinos, sanjuaninos, puntanos, cordobeses, pampeanos y porteños.

Había familias con hijos en edad escolar, que aprovecharon para llevarse útiles, mochilas, notebooks, celulares y calculadoras, a mitad de precio que en Argentina. Las zapatillas deportivas de primeras marcas, como Adidas, Nike o Puma, cuestan entre 25 y 70 dólares, según el modelo.

Las notebooks pueden costar 1.500 dólares cuando en Argentina pueden llegar a salir el doble.

La cubiertas siguen siendo una opción

EL cambio de neumáticos es también uno de los principales atractivos. En Argentina falta stock y los precios son muy elevados por lo que muchos optan por ahorraron el dinero y hacer el cambio en Chile. El juego de cuatro neumáticos marca Michelin Primacy SUV + medida 225/65R17 cuesta 830 dólares, dijo Adrián a Clarín, un vecino de Villa Mercedes, San Luis, que hizo la escapada por el fin de extra largo y regresa a la Argentina con cubiertas nuevas. En nuestro país, las cuatro gomas, misma marca y modelo se consiguen a $ 2.047.368 (2.027 dólares) en la web de una gomería, representante oficial de la marca.

Tecnología: todo a mitad de precio que en Argentina

Las impresoras, notebooks y consolas gamers, son otros de los productos más demandados, porque se consiguen últimos modelos de marcas importadas a mitad de precio.

El iPhone 14 de 256 gb se puede comprar a 910 dólares, cuando en Argentina cuesta 1.400.