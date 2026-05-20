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El lunes se llevó a cabo la 54° edición de los Premios Martín Fierro, oportunidad en la que APTRA distinguió a las producciones y figuras más destacadas de la pantalla chica.

Entre los ganadores estuvo el riogalleguense Alejandro Guatti, quien alzó la estatuilla a Mejor Cronista/Movilero por su trabajo en Intrusos (América).

“Hace poco que hay ternas a cronistas movileros. Estábamos acostumbrados y pasé gran parte de mi vida profesional acostumbrado a que nosotros no estábamos en la terna y particularmente Intrusos que tenía una historia paralela o diferente con los Martín Fierro por el enfrentamiento personal con, sobre todo, el anterior directorio de APTRA, era una guerra personal de Jorge Rial contra ellos y el mismo Jorge muchas veces nos decía: ‘Ustedes mientras estén acá olvídense de un Martín Fierro'”, contó Alejandro Guatti a Radio LU12 AM680.

“Ayer empecé a caer un poco de lo que significa esto. Me quedo con el saludo de muchos colegas que saben todo lo que hay detrás del laburo, sobre todo en la calle, donde te tenes que enfrentar a gente que no es tan consciente de lo que hacemos o que ‘se cree 1000’, como dicen los pibes ahora. Por eso también destaqué la actitud de Moria, Susana, Mirta Legrand que son las más grandes y son las que mejor nos atienden, nos tratan y nos responden”, agregó.

Un aviso en un diario

Sobre sus inicios, recordó: “De casualidad mi hermana me mostró un artículo de un diario y atrás había un teléfono de una escuela de locución, era el ISER, yo quería ser locutor, después lo conseguí. Empecé ahí, me hice amigo de quien dirigía esa escuela, que es Pablo Baqué y él me hizo entrar en Radio Rivadavia, ahí empezó todo, empecé a conocer gente, después me trajeron para América y acá estoy hace 22 años”.

“Estuve 5-6 años en Radio Rivadavia, por eso también destaqué las primeras puertas, el valor de la gente que te da el primer empujón, eso fue fundamental”, agregó.

Por otro lado, pensando en otros santacruceños que se destacan a nivel nacional, mencionó: “El que abrió la puerta fue el gran Mario Markic, fue de los primeros grandes periodistas reconocidos, Mario hizo mucha calle también, Juan Cruz Sanz, hay un montón de gente de Gallegos con la que siempre nos cruzamos, tratamos de dejar bien parados a todos”.

Al menos una vez al año, Guatti viaja a Santa Cruz. Hace menos de un mes, visitó a familiares y amigos que viven en Río Gallegos y El Calafate.

Más de 20 años después, atesora las amistades del Colegio Salesiano “Nuestra Señora de Luján”. “Me fui de Gallegos a los 15 años porque mi vieja se fue a estudiar y después volví, mi vieja y mi hermana se quedaron en España. Yo volví, pero a Río Grande y ahí terminé el secundario, pero mis amigos de secundaria siguen siendo mis amigos“.

Por último, sobre otros proyectos laborales, sostuvo: “Hay una idea de eso y forma parte también de, como le decimos nosotros, la escuelita: ser movilero, después panelista, después conductor. Pero aparte de esa opción que está buenísima, también soy un gran defensor de ser movilero como puesto fijo, como un jugador de fútbol que es defensor y no pretende ser delantero ni arquero, defiendo el puesto. Evaluaré oportunidades, pero a mí me encanta la calle, me encanta estar en la calle y me gusta mostrar lo que pasa“.

“Si aparece la oportunidad, lo veremos, hay algunos proyectos desde hace tiempo con el canal, de explotar la parte de la calle también. Creo que fue una de las cosas más valorables de la gestión de Luis Ventura que siempre nos valoró, nos tuvo en cuenta, sabe de la importancia de nuestro puesto y aplaudo que que haya sido reconocida y valorada”, cerró.