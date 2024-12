Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El locutor Ángel Vargas cumplió este domingo 1° de diciembre 32 años en radio LU12 AM680. Por su trayectoria, este año recibirá el Premio “Don Alberto Raúl Segovia” que anualmente se entrega a la labor periodística local.

“Estoy cumpliendo 32 años en LU12 Radio Río Gallegos. Es muy loable tener una trayectoria en lo que te gusta. 32 años es más de la mitad de mi vida y eso significa que más de la mitad de mi vida la he pasado compartiendo momentos, sensaciones, emociones y tristezas con la gente a través del micrófono de nuestro poderoso medio y eso me llena de satisfacción”, manifestó “Angelito” a La Opinión Austral.

“Angelito” a los 20 años.

Asimismo, reconoció: “Una trayectoria no se construye de un momento para otro. Soy consciente de que en esos 32 años han pasado cosas de todo tipo. En algún momento he tenido el viento de cola y he sabido aprovechar ese momento y en otras oportunidades ha pasado lo contrario, pero cada momento ha sido una experiencia que he sabido valorar, he cosechado tantos años en una radio que para mí fue escuela, en un medio que para mí fue la apertura para incursionar en otro tipo de en otros medios como la televisión, por ejemplo y eso se lo debo la radio. Es cierto que la personalidad y el carisma son muy importantes, pero mucho se lo debo al medio”.

“Quiero agradecer a toda la gente que alguna vez me ayudó a convertirme en la persona que soy hoy. He sido un tipo de mucha suerte porque me he encontrado con mucha gente buena que me ha ayudado y eso me pone muy feliz, cada uno sabe la parte que ha desarrollado en mi crecimiento y en mi presente”, señaló.

En plena transmisión junto a Carlos Saldivia.

En cuanto al Premio Segovia a la Trayectoria, que recibirá el 19 de diciembre en los actos centrales del 139° Aniversario de Río Gallegos, manifestó: “Realmente me tomó por sorpresa, agradezco muchísimo que se hayan acordado de mí”.

“Estoy feliz. Tengo mucha expectativa de cara a 2025, me parece que voy a dar un golpe de timón a mi vida a partir del próximo año, lo vengo pensando hace bastante tiempo, pero no me quiero apresurar”, adelantó.

“Entré a los 20 años y cumplí 52 años y todo ese tiempo, desde el 1 de diciembre del año 1992, siempre pegado a la radio ¡Vamos la radio todavía!“, cerró.