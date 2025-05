Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Más de 40 mil personas celebraron el regreso de System of a Down a la Argentina que en la noche de este sábado se presentó en el estadio de Vélez Sarsfield en el marco de la gira “Wake Up! South American Stadium Tour”.

Para dos riogalleguenses la noche fue aún más especial porque dieron un nuevo paso en su vida de pareja al comprometerse en matrimonio, pedido que además quedó registrado en un video que se hizo viral.

Este lunes, Daniela Vargas, auxiliar docente, y Daniel Villalva, docente en el Industrial N° 4, visitaron los estudios de radio LU12 AM680 y contaron todo sobre el video que recorrió las redes sociales.

“Escucho la banda desde los 15 años. En 2011, vino por primera vez y mis papás me compraron la entrada, y en 2015, cuando volvieron había entrado al sistema de educación, ahí ya me la pagué yo”, recordó Daniel.

Casarse era un proyecto que venía siendo conversado por la pareja. “Faltaba la propuesta formal”, dijo.

El plan de Daniel era tirarse al piso -agotado por el show- y cuando Daniela se acercase a ayudarlo, él se arrodillaría para pedirle matrimonio.

“Fue chistoso porque a un chico que conocimos en la valla le pedí que grabe. La idea era hacer el video de cómo está cuando uno entra y después, cuando sale del recital, por eso al principio del video estaba tirado”, relató. Lo que no esperaba era que la cámara de Pogopedia se acercase justo cuando el plan estaba en proceso y registrase todo.

Por su parte, Daniela aseguró: “No esperaba la propuesta, estábamos re cansados, habíamos estado toda la noche contra la valla”.

Daniela dio el “sí”, pero aún había más en esa noche inolvidable. En pocas horas el video se viralizó y muchos de sus familiares se enteraron de la propuesta por las redes y los medios. “Se enteraron primero por el diario. Es increíble la velocidad”, manifestó Daniel.

“Me causa gracia porque de Pogopedia llegamos al diario, es el poder de la comunicación”, destacó Daniel.

“Es la tercera vez que veo a System y es la más especial por todo lo que vino después. El 2 de junio cumplimos seis años en pareja, venia pensando la propuesta hace varios años, System es mi banda favorita y ahora tiene un significado mucho más especial”, expresó el prometido.

El plan es casarse dentro de un año. “Más allá de que lleve un tiempo el casamiento, la propuesta tenía que ser ahí“, afirmó.

“Daniela me dijo que sí, lo importante es eso. Vivimos un lindo momento, sigue siendo un lindo momento más allá de toda la repercusión que no me la esperaba. Era algo que quería hacer y se dio de una manera mucho más especial de lo que pensé“, cerró.

