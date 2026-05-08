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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado 9 de mayo estará marcado por condiciones variables en Río Gallegos. La temperatura máxima alcanzará los 6°C, mientras que la mínima será de 4°C.

Durante la madrugada, el cielo permanecerá nublado, con temperaturas cercanas a los 4°C y vientos del Norte de entre 13 y 22 km/h.

Por la mañana, el SMN prevé lluvias aisladas con probabilidades de precipitación de entre el 10 y el 40%. La temperatura rondará los 5°C y el viento del Norte aumentará su intensidad, alcanzando velocidades de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 50 km/h.

Hacia la tarde continuarán las lluvias aisladas y la temperatura ascenderá levemente hasta los 6°C. El viento rotará hacia el Oeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura volverá a descender a 4°C. El viento soplará desde el Sudoeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas estimadas entre 51 y 59 km/h.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos: qué dice Meteored

Según Meteored, la jornada del sábado 9 de mayo tendrá lluvias débiles durante la mañana y parte de la tarde. La temperatura máxima se registrará cerca de las 17 horas, cuando el termómetro alcance los 9°C.

Durante las primeras horas del día se esperan temperaturas de entre 4 y 5°C, con cielo cubierto y viento del Norte de entre 21 y 38 km/h.

A las 8 y 11 de la mañana se prevén lluvias débiles, con probabilidades de precipitación de hasta el 90% y acumulados cercanos a 1 milímetro. La sensación térmica se mantendrá baja debido a la humedad y al viento persistente.

Por la tarde mejorarán gradualmente las condiciones, con cielo parcialmente nublado y temperaturas cercanas a los 9°C. El viento rotará al Suroeste y podría alcanzar ráfagas de hasta 42 km/h.

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Windguru coincide en que el sábado será una jornada fresca y ventosa en la capital santacruceña.

El sitio especializado indica que las temperaturas oscilarán entre los 5 y 7°C durante gran parte del día, con nubosidad abundante y precipitaciones débiles principalmente durante la mañana.

En cuanto al viento, se espera que sople del Norte durante las primeras horas con velocidades sostenidas de entre 20 y 25 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 41 km/h cerca del mediodía.

Hacia la tarde y la noche, el viento rotará al Oeste y luego al Sudoeste, manteniendo intensidad moderada y un descenso de la temperatura hacia el cierre de la jornada.

El viento en Santa Cruz ahora en vivo y en directo

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