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Radio LU12 AM680 celebró este 23 de marzo 88 años de vida. Con motivo del aniversario, “La Decana de la Patagonia” llevó adelante una programación especial que tuvo como invitados e invitadas a las voces que han formado parte de la historia de la emisora y música en vivo con la presencia del cantautor Miguel Saldivia y de Sur y Chamame.

Carlos Saldivia y Margarita Soto compartieron el aire en el 88°Aniversario de Radio LU12 AM680. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Durante todo el día se recordaron anécdotas de diferentes épocas de la larga historia de la radio y también cómo se ha ido transformando con el paso del tiempo.

“LU12 ha sido escuela, formadora de profesionales. En aquéllos años, vos no estudiabas una carrera de locutor, volvías con el titulo y trabajabas, era el día a día, se trataba de ir aprendiendo en base a cómo te retaban y así te ibas formando”, comentó entre risas, José “El Negro” Báez.

También, recordó al operador “Tortuga” Román. “Por años, fue colega, lamentablemente se nos fue siendo aún muy joven”, lamentó.

José Báez, exlocutor de LU12 AM680. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Finalizando, enfatizó: “Si no hay audiencia, no hay radio y en la zona, LU12 sigue cumpliendo el mismo rol importante que tuvo cuando fue creada hace 88 años atrás”.

Por su parte, Miguel Vicente destacó el valor de los mensajes del campo. “Los leíamos a dúo a veces con Hugo Giménez Agüero, con Susana Barroso, a veces con Celina Perezlaborde. Cuanto entré a la radio, me enamoré de la radio, me enamoré de Gallegos”, aseguró.

Subrayó “la inmediatez, el contacto con los oyentes, no había distancias por la potencia de LU12”.

Vía telefónica, Miguel Vicente celebró el 88°Aniversario de Radio LU12 AM680.

También recordó la retransmisión de la llegada del hombre a la luna. “En esa época, no había televisión en Río Gallegos. La radio tenía un equipo que había sido del Ejército entonces conectamos con ‘La voz de las Américas’, una emisora histórica, y ahí retransmitimos en un pasillito de LU12 con ese equipo. La emoción…”.

“Lo importante es que la radio no pierda lo humano, no olvidemos la presencia de las personas que están al aire, en el control y en la planta transmisora, no hay que perder lo humano, no hay que perder lo vivo por sobre todas las cosas”, concluyó.

Horacio Tapia, quien siempre fue oyente de radio fue otro de los exlocutores de LU12 AM680 que recordó su paso como “una etapa de aprendizaje. Siempre estuve relacionado con el campo, me dieron la posibilidad de seguir trabajando con eso y después, continuamos con otras cosas. Fue de un aprendizaje permanente, no es fácil enseñarle a otro, todos siempre se prestaron y me ayudaron”.

También recordó a Mary Burgos. “Empecé a hacer un programa que se llamaba ‘La matera’, ella estaba seria como perro en bote, no nos conocíamos y me presenta al aire. De a poquito, fuimos charlando y terminamos hasta haciendo radioteatro juntos, también me ayudó a tranquilizarme, a respirar cuando iba muy apurado y me enseño un montón de cosas que tenían que ver con esa voz que ella manejaba como nadie”.

Susana Infante compartió la foto junto a Patricio Veracruz, su primer entrevistado para LU12 AM680.

En tanto que Susana Infante recordó “los hermosísimos recuerdos” de lo vivido durante los tres años que trabajo en “La Decana de la Patagonia”.

“Son radios de servicio en esta Patagonia tan extensa, es información, cultura, entretenimiento, es compañía fundamentalmente”, sentenció.

El exlocutor Ricardo Ramos manifestó que LU12 fue “mi trampolín, donde tuve mis primeros pasos en materia de radiodifusión”.

Margarita Soto en los estudios de Radio LU12 AM680. Foto: Nicolás Wozniak/La Opinión Austral

Recordó grandes sorteos que se realizaban como el de un Renault 2 y un juego de dormitorio.

Casi en el cierre de la transmisión especial, Oscar Miguel rememoró: “La primera vez que pisé el estudio debo haber tenido 16 años, era una tardecita y en el estudio había dos personas Mario Santillán y Margarita Soto. Me metí tímidamente a ver de qué se trataba”.

“Cuando entré a trabajar en LU12, al mes se fue Justo Lerena. Uno no se puede olvidar de Rody Rodriguez, maestro de maestros”, afirmó.

El cantautor Miguel Saldivia obsequió su música en el aniversario de LU12 AM680. Foto: Nicolás Wozniak/La Opinión Austral

Miguel afirmó: “Todo tiempo pasado fue peor. Tengo fe que el futuro va a ser, mejor todavía”.

“La tecnología ha democratizado mucho, cualquiera puede expresarse y dar a conocer lo suyo, los buenos contenidos no van a morir nunca. El hombre o la mujer que se destaca va a seguir destacándose, va a seguir teniendo seguidores en redes sociales, los medios de comunicación tradicionales van a seguir siendo convocantes por eso es tan importante la capacitación”, concluyó.