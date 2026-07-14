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Más de 12 horas después del inicio del apagón que dejó sin energía a gran parte del sur de Santa Cruz, los equipos técnicos continúan trabajando para encontrar el punto exacto de la falla y avanzar con la reparación del sistema eléctrico.

El corte comenzó pasada la medianoche y afectó a distintas localidades de la provincia luego de una interrupción del sistema interconectado nacional. Desde Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) confirmaron que el inconveniente no se originó en las estaciones transformadoras de La Esperanza o Piedra Buena, sino en algún tramo de la línea de transporte que conecta ambos puntos.

El presidente de SPSE, Matías Cortijo, explicó en “La Mañana de LU12”, que todavía no existe un horario confirmado para la recuperación completa del servicio y señaló que las primeras estimaciones apuntaban a que la normalización no ocurriría antes del mediodía.

Falla en la línea

Durante la madrugada, los equipos técnicos realizaron distintos intentos para recuperar el suministro desde el sistema interconectado, aunque sin resultados positivos.

“Se hicieron tres intentos de reconexión en distintos momentos de la noche y ninguno tuvo éxito”, explicó Cortijo.

Inicialmente, la hipótesis apuntaba a un problema en la estación transformadora de La Esperanza, pero las verificaciones realizadas descartaron esa posibilidad.

“Es de la transportadora, no es jurisdicción de SPSE. Se cayó el interconectado”, indicó el titular de la empresa provincial.

Con la llegada de la luz natural, los equipos comenzaron los recorridos visuales sobre la traza eléctrica para localizar el sector afectado y determinar las tareas necesarias para reparar la falla.

Río Gallegos funciona con generación parcial

Ante la imposibilidad de recuperar rápidamente el servicio desde la red nacional, Servicios Públicos activó los mecanismos de generación de emergencia.

La Reserva Fría de Río Gallegos comenzó a operar para aportar energía a la capital provincial, aunque con una capacidad limitada debido a la disponibilidad de gas.

Según detalló Cortijo, actualmente la ciudad funciona con aproximadamente el 60% de la demanda cubierta.

“Estamos más o menos alimentando el 60% de la demanda de la ciudad”, señaló.

El resto de los usuarios permanece sin suministro o sujeto a esquemas de rotación implementados para distribuir la energía disponible entre distintos sectores.

La falta de gas limita la capacidad de generación

Uno de los principales condicionantes para ampliar la generación de emergencia es la disponibilidad de gas durante el invierno.

SPSE coordinó con Camuzzi Gas del Sur el abastecimiento necesario para poner en funcionamiento la reserva fría, pero la empresa distribuidora debe administrar el recurso para evitar afectar la presión de la red domiciliaria.

“Camuzzi también tiene que cuidarse en cuánto gas nos da para generación para no despresurizar la red”, explicó Cortijo.

Por esta razón, aunque la reserva fría se encuentra operativa, no puede producir la cantidad de energía necesaria para abastecer completamente a Río Gallegos.

El Calafate sigue como la localidad más afectada

La localidad no cuenta con una reserva fría ni con un sistema alternativo de generación capaz de abastecer a toda la población.

“El Calafate está completamente a oscuras esperando el restablecimiento”, afirmó Cortijo.

El Hospital SAMIC cuenta con respaldo propio mediante equipos generadores, pero el resto de la comunidad continúa sin energía eléctrica.

Desde SPSE indicaron que, una vez solucionado el inconveniente, El Calafate será una de las primeras localidades a las que se buscará restituir el suministro.

Otra situación, que ocurre en la villa turística es que debido al corte de luz, genera problemas en la operación del sistema de agua potable, por lo que desde Servicios Públicos, advirtió a la población hacer uso racional del agua.

La Cuenca Carbonífera logró recuperar el servicio

Una situación diferente se registró en Río Turbio y 28 de Noviembre, donde la activación de la reserva fría de la usina de 21 megavatios permitió recuperar el suministro.

“En menos de una hora y media ya estaba iluminando toda la Cuenca”, explicó Cortijo.

¿Cuándo volverá la luz?

Desde Servicios Públicos aclararon que el regreso del servicio dependerá de la identificación y reparación de la falla en la línea de transporte eléctrico.

Los técnicos aguardan completar la inspección del tendido entre Piedra Buena y La Esperanza para determinar el origen del desperfecto.

“Estamos con toda nuestra gente de guardia al pie del cañón. En cuanto aparezca el problema y podamos repararlo, vamos a ir restableciendo”, sostuvo Cortijo.

Mientras tanto, la empresa mantiene las prioridades de abastecimiento para hospitales, servicios esenciales y sectores más vulnerables.