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El escritor Pablo Azamé dialogó con Radio LU12 AM680 sobre “Donde el tiempo dejó de importar“, su primera novela, que transcurre en Río Gallegos y tiene como protagonistas a tres periodistas que atraviesan los cambios del periodismo gráfico y la transición hacia las plataformas digitales.

En la previa de la presentación de su obra en el Centro Cultural Santa Cruz, Azamé explicó que eligió una redacción periodística como escenario por una cuestión familiar.

“Mi papá trabajaba en un diario, así que desde chico me crié en ese ambiente. Entonces decidí ambientarlo ahí y hacer que los personajes enfrenten el cambio del periodismo gráfico hacia lo digital“, contó.

La historia reúne a dos periodistas y un fotógrafo, cuyos perfiles están inspirados en personas que el autor conoció, experiencias laborales y aspectos de su propia trayectoria profesional. Entre ellos aparece un redactor de la vieja escuela y un periodista joven que representa la versatilidad que exige actualmente el oficio.

“Tenemos un periodista más tradicional, de la vieja escuela, y otro más joven, que dentro del libro hace un poquito de todo, como sucede hoy en día con el periodismo, donde hay que saber hacer un poco de cada cosa”, detalló.

Además de los cambios tecnológicos, la novela aborda las relaciones humanas dentro de una redacción. Sus tres protagonistas, caracterizados por cierta soledad y sus propios conflictos personales, construyen una amistad mientras enfrentan las transformaciones de su entorno laboral.

Durante su visita a LU12 AM680, Pablo Azamé compartió detalles de una historia ambientada en Río Gallegos y vinculada al mundo del periodismo. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL.

El periodismo frente a la transformación digital

Al comparar las formas de trabajo de otras épocas con las actuales, Azamé reflexionó acerca de la inmediatez y los tiempos de producción de las noticias: “Antes había que esperar el cierre del diario y teníamos más tiempo para trabajar sobre la nota. Ahora todo es más inmediato, pero también tiene sus ventajas, porque podemos enterarnos de las cosas mucho más rápido”.

En la trama, los personajes deben afrontar el posible final del diario tal como lo conocen. Esta situación atraviesa el desarrollo de la historia y plantea interrogantes sobre el futuro de una profesión en constante transformación.

El origen del título

El nombre de la novela surge de una frase que aparece en sus páginas y que, según explicó el autor, “invita a la reflexión, a tomarse el tiempo de valorar las cosas porque, como se dice a veces, nunca se sabe cuándo es la última vez que estás haciendo algo”.

Azamé contó igualmente que su experiencia en el teatro, especialmente en la escritura de guiones, y su interés por el cine fueron fundamentales para desarrollar el relato.

Lo que comenzó como un cuento terminó convirtiéndose en su primera novela, un proceso que demandó dos años de escritura y alrededor de tres meses de correcciones. Al recordar el desafío de publicar su trabajo, reconoció: “Siempre lo más difícil es soltar la obra de uno para que la vean los demás”.

La ambientación en Río Gallegos incorpora calles y lugares reconocibles de la ciudad, un recurso con el que busca generar identificación entre los lectores. “Me gustaría que la gente pueda disfrutarlo y, por ahí, verse reflejada en algún recuerdo o en algo de su propia vida”, manifestó.

Finalmente, el escritor compartió sus sensaciones ante la presentación de su primera obra: “Es muy loco tener algo así tangible, que es la obra. Estoy contento, pero un poco triste también, porque esta presentación es casi una despedida de mi camino junto al libro“.

La presentación de “Donde el tiempo dejó de importar” se realizó este sábado 14 de noviembre, desde las 19, en la Biblioteca Juan Hilarión Lenzi del Centro Cultural Santa Cruz. Durante el encuentro, el autor ofreció ejemplares a un precio especial. Asimismo, podrán adquirirse a través de las redes de Ferra Ediciones o mediante su cuenta de Instagram @pipochoco.

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