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Unión Petroleros Privados atraviesa un nuevo capítulo de su crecimiento deportivo. Instalado entre los protagonistas de la Liga de Fútbol Sur desde su desembarco en la competencia, el equipo dirigido por Sebastián Luna vuelve a meterse entre los cuatro mejores y se ilusiona con seguir avanzando en el Torneo Clausura. El próximo desafío será este domingo, cuando enfrente a Boca en una semifinal que promete intensidad y mucha exigencia.

En una entrevista con LU12 AM680, Luna repasó el presente del equipo, el proceso de consolidación en la Liga Sur, las dificultades atravesadas durante la fase regular y los objetivos que persigue una institución que busca seguir creciendo sin perder su identidad.

“El primer objetivo que siempre tuvo UPP desde que llegó a la Liga Sur fue ser competitivo”, explicó el entrenador, quien destacó la regularidad alcanzada por el club durante sus dos temporadas en la competencia. En ese período, el equipo consiguió mantenerse entre los cuatro primeros, logró el campeonato de la temporada pasada y también tuvo protagonismo en el Torneo Apertura, donde quedó eliminado en semifinales.

Sin embargo, el camino en el actual Clausura no fue sencillo. Las lesiones y algunas salidas de jugadores importantes condicionaron el rendimiento durante la fase regular. Varios futbolistas se incorporaron a otros equipos para disputar competencias regionales, una situación que impidió sumar refuerzos y obligó al cuerpo técnico a reorganizar sus alternativas.

“No tuvimos una buena fase regular, con muchos lesionados. Algunos jugadores se fueron a Bancruz y al mismo Escorpión, entonces no pudimos traer a nadie”, contó Luna. Pese a las dificultades, el equipo consiguió recuperar su nivel en las últimas fechas, con una mejoría individual y colectiva que le permitió llegar fortalecido a los cruces eliminatorios.

El entrenador destacó especialmente la evolución mostrada ante Bancruz y Boxing, encuentros que marcaron una recuperación futbolística y física. Esa levantada tuvo continuidad en los cuartos de final, donde UPP consiguió una ajustada victoria frente a Escorpión en un partido muy disputado.

El plantel de UPP que consiguió el pase a semifinales del Torneo Clausura, luego de vencer a Escorpión 1 a 0.

Sobre aquel encuentro, Luna explicó que ambos equipos se conocían demasiado y que el desarrollo respondió a lo que esperaban: un trámite cerrado, físico y con pocas ventajas. La clasificación terminó resolviéndose en una de las últimas acciones.

“En el primer tiempo fue un partido muy trabado. En el segundo ellos estaban un poco más cansados que nosotros y ahí nos aceleramos un poco. Después equilibraron nuevamente el partido”, relató.

La definición tuvo un desenlace dramático. Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia los penales, el cuerpo técnico decidió mandar a la cancha a dos futbolistas que venían arrastrando molestias físicas, entre ellos Javier Melin, quien terminó convirtiendo el gol de la victoria en el último minuto.

“Los metí a los dos para que patearan los penales y, en la última jugada, hizo el gol Javi”, recordó el entrenador, quien reconoció que también hubo una cuota de fortuna en una clasificación que dejó a UPP entre los semifinalistas.

Un desafío exigente ante Boca

Con el boleto asegurado, el próximo objetivo será Boca, un rival al que Luna respeta y considera parte del crecimiento general que viene experimentando la Liga Sur.

El técnico valoró el salto de calidad que mostraron varios equipos durante el Torneo Clausura y sostuvo que el aumento de la competitividad obliga a todos a trabajar más. En ese sentido, destacó el crecimiento de Boca, tanto por la incorporación de refuerzos como por la evolución de sus futbolistas.

“Este semestre todos los clubes han mejorado mucho. Eso le dio otro nivel a la liga, que es mucho más competitiva. Hay que trabajar más duro para eso”, analizó.

Respecto de la semifinal, Luna aseguró que el cuerpo técnico ya trabaja sobre las virtudes y los errores del rival para preparar el encuentro. La planificación contempla las características de Boca y la necesidad de encontrar las herramientas para neutralizar a sus jugadores más fuertes.

Además, consideró que UPP cuenta con un aspecto importante a su favor: la experiencia de un plantel acostumbrado a disputar encuentros decisivos.

“Tenemos jugadores con mucha experiencia, que ya salieron campeones con UPP en la Liga Sur y en la Liga de Barrios. Son jugadores que tienen muchos torneos encima y saben manejar la presión de estos partidos. Creo que eso es un punto a favor nuestro”, sostuvo.

El partido se disputará este domingo desde las 17, en una jornada que tendrá como escenario la cancha de Boca y que pondrá en juego uno de los lugares en la final del Clausura.

Un proyecto que busca crecer más allá de los resultados

Más allá de la actualidad deportiva, Luna hizo hincapié en el proceso institucional que lleva adelante Unión Petroleros Privados. El entrenador considera que la consolidación del club en la Liga Sur debe estar acompañada por un crecimiento estructural, formativo y organizativo.

En ese sentido, explicó que una de las principales diferencias entre la Liga Barrial y la Liga Sur está vinculada con los recursos económicos y las posibilidades de infraestructura. Si bien reconoció el enorme movimiento social y deportivo de la competencia barrial, remarcó que el salto de categoría exige mayor compromiso, disciplina y planificación.

“Nosotros tenemos que ir cambiando de a poco, profesionalizándonos un poco más. No nos comparamos con Boxing, porque respetamos su historia, pero queremos llegar a lo que significa ese profesionalismo: poder entrenar bien y tener un espacio”, expresó.

UPP trabaja también en el desarrollo de sus divisiones inferiores. La cuarta división, que lleva aproximadamente un año y medio de funcionamiento, comenzó a dar resultados y ya cuenta con futbolistas que se incorporan progresivamente a los entrenamientos de Primera. Incluso, varios juveniles tuvieron la oportunidad de integrar el banco de suplentes en los últimos compromisos.

La cuarta división del club: Luna apuesta a que los pibes tengan cada vez más protagonismo. FOTO: JOSÉ SILVA/LOA

El proyecto contempla además la posibilidad de sumar una quinta división y continuar fortaleciendo el fútbol femenino, que también forma parte de la estructura deportiva de la institución.

En materia de infraestructura, el club cuenta actualmente con una cancha de siete y proyecta avanzar con su propio campo de once. Según adelantó Luna, ya disponen del terreno y existe la intención de que para marzo del próximo año el espacio esté en condiciones de ser utilizado por el plantel de Primera, aunque inicialmente no cuente con césped.

“Siempre pensamos en proyectar. Por ahí cuesta, por la situación de la ciudad y del país, pero no bajamos los brazos. Siempre un pasito suma”, afirmó.

De jugador a entrenador: el sentido de pertenencia como bandera

La historia de Sebastián Luna en UPP también explica buena parte de su vínculo con el proyecto. Después de jugar durante siete años en la institución, comenzó a colaborar con el cuerpo técnico tras la salida de Carlos Oliva. Lo que inicialmente fue una ayuda circunstancial terminó convirtiéndose en un nuevo desafío personal y profesional.

“Me preguntaron primero para dar una mano, porque fue de un día para otro. Después me fui enganchando, hice el curso de técnico y me gustó”, recordó.

El conocimiento del plantel y la relación construida durante tantos años facilitaron su adaptación al nuevo rol. Actualmente trabaja junto a Carlos Avilés y el preparador físico Manu Carabajal, con quienes busca sostener el crecimiento deportivo del equipo.

Su mirada también está atravesada por la importancia de respetar los procesos. Para Luna, el fútbol suele quedar atrapado en el resultado inmediato, pero los proyectos necesitan tiempo y convicción, especialmente cuando los resultados no acompañan.

“Por ahí somos muy resultadistas. Si te va bien sos un fenómeno y si te va mal, no. Creo que es un proceso que hay que trabajarlo y hay que estar más firme y convencido cuando los resultados no se dan”, reflexionó.

La experiencia regional y el sueño de volver a competir

El crecimiento de UPP tuvo uno de sus momentos más importantes con la obtención del campeonato de la Liga Barrial y posteriormente del Zonal, resultados que le permitieron acceder al Torneo Regional.

Luna recordó aquella experiencia como un logro muy significativo para una institución que había iniciado su recorrido en el fútbol barrial y que consiguió medirse con equipos de otra exigencia competitiva.

Aunque no pudo avanzar de fase, el entrenador destacó que el equipo estuvo cerca de la clasificación y afrontó el desafío con futbolistas de la ciudad, debido a las limitaciones económicas para incorporar refuerzos.

“Fue una experiencia muy linda, un logro muy grande para el club. Venimos de una Liga Barrial y al año pudimos entrar a un Regional. Ahora seguimos trabajando y pensando en volver a tener esa posibilidad”, señaló.

En ese recorrido, también destacó el aporte de los jugadores provenientes de la Liga Barrial, a quienes considera futbolistas de muy buen nivel, aunque remarcó que el salto a una competencia más exigente requiere adaptación a otras rutinas y una mayor disciplina de entrenamiento.

El club ya cuenta con el terreno para hacer su futura cancha de 11.

Un domingo para seguir haciendo historia

Con una clasificación conseguida sobre el final, un plantel experimentado y un proyecto institucional que busca consolidarse, Unión Petroleros Privados llega a la semifinal con la ilusión intacta.

Sebastián Luna sabe que enfrente habrá un rival que también hizo méritos para estar entre los cuatro mejores, pero confía en las herramientas de su equipo y en el recorrido de un grupo que ya demostró estar preparado para los partidos decisivos.

“Uno trabaja para cumplir un objetivo, pero el otro equipo también. El que haga mejor las cosas va a pasar”, resumió el entrenador.

Este domingo, UPP tendrá una nueva oportunidad de ratificar su protagonismo en la Liga Sur y dar otro paso en un camino que comenzó con el desafío de ser competitivo y que hoy lo encuentra nuevamente peleando por un lugar en la final del Torneo Clausura.