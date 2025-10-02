Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la costanera de Río Gallegos, Guerreras Rosa del Viento llevará adelante la 5ta edición de la Regata Rosa. El evento deportivo y de sensibilización en el mes de concientización sobre el cáncer de mama tendrá lugar este sábado.

De acuerdo al cronograma, la recepción de la Caminata Rosa, que saldrá a las 10:00 desde la Jefatura de Policía para dirigirse al galpón del borde costero, será a las 11:00 y la llegada de la regata, aproximadamente una hora después. La actividad contará con el acompañamiento de la Banda Militar “Combatientes del Atlántico Sur” y la Banda de Música Policial “14 de Noviembre”.

Irma Montiel, Gloria Olivares y María Cataldo, integrantes del grupo, visitaron los estudios de Radio LU12 AM680 en la previa de la 5ta edición, recordaron cómo se formó Guerreras y compartieron sus experiencias.

Irma Montiel. FOTO: LEANDRO FRANCO/LOA

En 2014, Montiel tenía 34 años, estaba en pleno tratamiento de quimioterapia participando en la Regata Internacional del Río Negro.

Cuando la vieron con el pañuelo en la cabeza, le preguntaron a qué se debía. A partir de allí, al conocer al grupo Rosa Fénix, comenzó a participar en otros eventos de remo.

“Todas las cosas que hacía, pensé que estaban mal, pero en realidad estaban bien. Si tu cuerpo te dice que podes, hacelo“, manifestó.

“Vengo de Valparaíso, pero nunca me había metido al agua, me saqué el miedo y me encantó”. GLORIA OLIVARES

Así, Irma empezó a competir y a conocer más gente que la alentó a formar un grupo de remo en Río Gallegos.

“Empezamos con un grupo chiquitito y va creciendo”, destacó.

“Dejé de lavar los platos para ir a remar. Vengo de Valparaíso, pero nunca me había metido al agua, fue la primera vez, me saqué el miedo y me encantó. Es muy buena terapia, lo recomiendo”, compartió Gloria Olivares, quien junto a Montiel ha realizado dos tramos de la bajada del río Santa Cruz.

En su experiencia con el cáncer, Gloria manifestó “llegué a tiempo” al tiempo que insistió en que “la gente tiene que hacerle caso a los médicos y no tomarse las cosas a la ligera, por algo te dan medicamentos, por algo te dan quimio”.

Para María Cataldo, será su debut en la Regata Rosa. “Si bien no soy paciente oncológica, tengo otra patología, voy a ser voluntaria”, contó.

En homenaje

La 5ta edición será en homenaje a Paula Carrillo, integrante del grupo que falleció el pasado 31 de agosto.

“Para nosotros fue un golpe duro, íbamos a la par. Me vi reflejada en Paula porque éramos iguales, pensé que salía adelante. El año pasado, ella remó con la quimio”, recordó Irma.

“Vivía la vida, muy activa, era un culo inquieto”, valoró sobre Paula.

Irma Montiel, Marcela Moreno, Nancy Páez, Gloria Olivares, Alejandra Pérez y Paula Carrillo, minutos después de haber completado la Regata Rosa 2024. Foto: Belén Manquepi Gómez/La Opinión Austral

Gloria adelantó que este sábado “en homenaje a Paula y a todas las personas que han dejado este mundo, tiraremos un clavel a la ría”.

Para finalizar, Irma invitó a recordar el motivo por el que se realizan actividades en el Octubre Rosa. “Hay que tomar conciencia de porqué corremos, tomemos conciencia y hablemos. Saquémonos el miedo”, expresó.

Cabe mencionar que cada domingo, de 14:00 a 17:00, el grupo se reúne en el galpón del borde costero. “La idea es generar una comunidad de concientización”, cerró.