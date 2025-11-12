Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por séptimo año consecutivo, el vecino de Río Gallegos, Víctor Burgos, realizará un homenaje a los 44 tripulantes del ARA San Juan que murieron en el trágico accidente ocurrido el 15 de noviembre de 2017 a la altura del Golfo San Jorge.

Respecto a la causa cabe recordar que el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz fijó una fecha, por ahora provisoria, para el inicio del juicio oral el martes 3 de marzo de 2026 en Río Gallegos.

Octavo aniversario

Este año, seis familiares de las víctimas, de los cuales cuatro no habían venido con anterioridad a la capital santacruceña, participarán del acto que llevará adelante el vecino riogalleguense.

“Es un termotanque, pero lo amo porque gracias a ese termotanque en los siete años que llevo con esto, he logrado ser reconocido ciudadano ilustre en Puerto Santa Cruz y en Río Gallegos hace poquito”, valoró Burgos, en Radio LU12 AM680, sobre la escultura que realizó en homenaje a los tripulantes.

Además, recordó que ha realizado una segunda réplica que, de ser posible, espera poder emplazar en Cabo Vírgenes acompañado de los familiares.

“Es un acto para mantener la memoria de los 44”. VÍCTOR BURGOS, VECINO DE RÍO GALLEGOS

También se refirió a cómo ha sido la experiencia para las familias de los tripulantes que han participado en actos anteriores: “Se quedaron sorprendidos en todo aspecto porque les gustó ver un acto familiar es para recordar y mantener la vida, mantener la memoria de los 44“.

El acto tendrá lugar este sábado a las 16:00 en calle Ramón Molina en el barrio ADOSAC, donde se descubrirán murales y Víctor Burgos recibirá un obsequio por parte de un familiar de uno de los tripulantes.

“Para mí es un orgullo ser un santacruceño de Río Gallegos que tenga el orgullo de recibir lo que voy a recibir ese día en mi acto, por eso lo quiero compartir con todos los que me acompañen”, expresó sobre el gesto que una viuda tendrá con él durante el homenaje.

Por último, invitó a toda la comunidad a acompañar el acto en el octavo aniversario del hundimiento del ARA San Juan.

Leé más notas de La Opinión Austral