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La Universidad Nacional de la Patagonia Austral llevará adelante este jueves 25 de junio la primera edición de Ideatón Tech, una iniciativa que apunta a fomentar la innovación tecnológica y el desarrollo de soluciones concretas para necesidades del contexto local.

En diálogo con LU12 AM680, la docente Alejandra Álvarez explicó que el evento surge como una propuesta de innovación abierta destinada a conectar los conocimientos adquiridos en el aula con problemáticas reales de la comunidad.

“El Ideaton Tech es un formato de innovación abierta, una competencia enfocada en estudiantes que cursan segundo año de Analista de Sistemas y Licenciatura en Sistemas, específicamente en la materia Gestión de Organizaciones”, detalló.

Según explicó, la iniciativa nació con el objetivo de articular los contenidos académicos vinculados a modelos de negocios y generación de proyectos con necesidades concretas de Río Gallegos.

“Buscamos vincular los conocimientos que desarrollan durante la cursada con la realidad y el contexto local”, señaló.

Para ello, los proyectos fueron diseñados en torno a tres grandes ejes: la ciudad, la universidad y las empresas locales.

Álvarez remarcó que el trabajo se desarrolló durante aproximadamente un mes y medio y contó con el acompañamiento de la Cámara de Comercio local, además de la participación de estudiantes avanzados de otras carreras.

“Los equipos son multidisciplinarios. También buscamos fortalecer habilidades blandas como el trabajo en equipo y la capacidad de interactuar con personas de otras disciplinas”, explicó.

En ese sentido, estudiantes de cuarto año de la Licenciatura en Administración, desde la asignatura Administración Financiera, participaron como mentores en aspectos económicos, financieros y de comercialización.

Tecnología e inteligencia artificial

La docente destacó además que la inteligencia artificial y las nuevas herramientas digitales forman parte del proceso de trabajo de los equipos.

“Los alumnos recién están en segundo año, pero ya cuentan con herramientas que les permiten desarrollar software y aplicaciones. Además, trabajaron apoyados en herramientas de inteligencia artificial y software específico que les permitió agilizar tareas y potenciar sus ideas”, indicó.

Un espacio abierto a toda la comunidad

Aunque los equipos participantes pertenecen en esta primera edición al ámbito universitario, la convocatoria también está abierta a estudiantes secundarios, docentes, emprendedores, empresarios y vecinos interesados en tecnología e innovación.

Para Álvarez, la diversidad de actores es clave para construir soluciones reales.

“La tecnología es una herramienta, pero solo tiene sentido cuando sirve para resolver problemas de las personas y de la comunidad”, sostuvo.

Y agregó: “Cuando hablamos de innovación, hablamos de un ecosistema donde intervienen empresas, el Estado, emprendedores, organizaciones y la comunidad. La idea es sembrar una semilla para empezar a trabajar en ese sentido”.

Presentación de proyectos y evaluación

Durante la jornada, los equipos deberán presentar y defender sus propuestas frente a un jurado conformado por docentes, investigadores y emprendedores locales.

Cada grupo expondrá su idea en formato pitch y luego se abrirá una instancia de intercambio con los asistentes.

“Va a haber un espacio donde cada equipo presentará su proyecto y un jurado evaluará las ideas. Después también habrá intercambio con la comunidad presente, lo que creemos que será muy enriquecedor”, comentó.

El evento se desarrollará el 25 de junio, de 19:00 a 22:00, en la Sala de Conferencias “Profesora Iris Bergero”.

Desde la organización destacaron que la intención es que esta primera experiencia sirva como punto de partida para futuras ediciones y para consolidar un ecosistema local de innovación tecnológica en Río Gallegos.