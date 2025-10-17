Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una delegación deportiva del club Unión Santacruceña de Río Gallegos quedó varada este jueves en El Calafate, tras no poder viajar a un certamen en Córdoba como consecuencia de un presunto fraude.

“La gente de El Calafate se movió rápidamente a partir de que todo tomó estado público. Anoche, les dieron de comer, hoy le iban a organizar unos encuentros con chiquitos de allá y les dieron una trafic para traerlos de nuevo a Gallegos”, contó Claudio Leyenda, fundador del club, en comunicación con Radio LU12 AM680.

Por otro lado, sobre el grupo que está en Córdoba, señaló: “Algunas mamás que están en viaje parece que van a resolver lo de los pasajes y sino la gente de Talleres, que está allá, los va a traer porque hay espacio. Hay dos chances de traerlos, estamos tratando de que los chicos vuelvan y estén en sus casas“.

Además, indicó que en Córdoba hay alrededor de cinco niños mientras que en El Calafate, una docena.

“Se encargaban del viaje los profes y los papis, ellos me decían que estaba todo bien. Un profe de ellos había viajado con pasajes vendidos por la señora y muchos le habían comprado. El miércoles a la noche hicieron una reunión en el club, pensé que tenía los tickets y ahí empezó a haber un par de inconsistencias en lo que decía ella, había dividido al grupo y hubo una discusión que duró como tres horas”, contó.

Finalmente, acordaron que el grupo saldría en un único horario, a las 10:15 del jueves. Sin embargo, al llegar a El Calafate, los problemas resurgieron.

“Lo que decía la señora era que algún papá le debía alguna cuota, pero el día antes de salir lo hubiese dicho… estuvieron cinco meses trabajando”, explicó y agregó que “de golpe, ¿de 25, 15 no pagaron? no tiene sentido”.

“Hace más de 25 años que viajamos por todos lados y nunca nos había pasado algo así”, lamentó Leyenda.

Ante la denuncia que realizaría la propietaria de la agencia de turismo contra las familias que este jueves se acercaron a su domicilio, Leyenda manifestó: “Si ella pone las cámaras que dice que tiene en su casa, que ponga desde las 15:00 hasta las 22:00, si ves las cámaras, no le hicimos nada, no pasó nada”, afirmó.

Además, explicó que las familias se mantuvieron en sus autos, excepto cuando ingresó él junto al abogado y el tío de uno de los jugadores con una computadora con los datos de la delegación, pero al saber que la mujer no iba a pagar los pasajes, se retiraron.

Finalizando, Leyenda destacó la solidaridad de la comunidad de El Calafate. “Todos los medios, todos los clubes me están llamando, de Deportes, les dieron un albergue y los llevaron a comer a un restaurant y juntaron unos equipos para que puedan jugar al fútbol. La gente de Aerolíneas y la sucursal, se brindó desde el primer minuto con la mejor sonrisa”.

Por último, dio a conocer que están siguiendo los pasos legales correspondientes. “Van a hacer las demandas civiles y penales que corresponden”, cerró.