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La vida de Víctor Rothen cambió por completo hace catorce años. En 2011 debió ser operado de urgencia para extraerle un tumor benigno que, según recordó, ya comprometía varios de sus órganos y estaba muy cerca del corazón. La intervención fue exitosa, pero con el paso del tiempo comenzaron a aparecer complicaciones que hoy lo obligan a enfrentar una nueva cirugía de alta complejidad.

Junto a su pareja, Amelia Ramírez, visitó los estudios de LU12 AM680 para contar su historia y pedir la colaboración de la comunidad. El objetivo es reunir alrededor de 5,3 millones de pesos, monto que demanda la intervención quirúrgica que necesita realizarse durante agosto.

“La operación cuesta ese monto y como no tengo obra social hice una rifa para ir cubriendo el costo, porque me tienen que sacar las hernias“, explicó Víctor al comenzar la entrevista.

El vecino contó que luego de aquella operación comenzaron a aparecer granulomas de manera recurrente. Tras nuevos estudios realizados el año pasado, los médicos detectaron dos hernias abdominales que requieren una intervención cuanto antes.

“A lo largo de todo este tiempo se me fueron formando granulomas. El año pasado me hicieron estudios y encontraron dos hernias que hay que sacar porque, si no, se siguen agrandando. Ya no puedo hacer fuerza y como trabajaba en la construcción todo se complica mucho“, relató.

Víctor recordó que antes de aquella operación llevaba una vida completamente normal. Incluso había prestado servicio como soldado voluntario y nunca había sufrido problemas importantes de salud.

“Toda mi vida fui sano. Trabajé siempre, hice el servicio militar y jamás había pasado por una situación así. De golpe cambió todo“, expresó.

También recordó que la primera intervención llegó luego de sufrir un principio de ACV.

“Me hicieron una tomografía porque había tenido un principio de ACV. Estuve seis meses sin poder hablar y, con mucho esfuerzo, recuperé el habla. Después vino la operación del tumor, que por suerte salió bien porque era una urgencia“, señaló.

Sin embargo, explicó que con los años comenzaron las infecciones debido a una reacción alérgica al material de sutura utilizado durante aquella cirugía.

“El médico me explicó que la mayoría de los pacientes tolera esos hilos, pero en mi caso soy alérgico. Eso fue provocando los granulomas. Me daban antibióticos, bajaba la infección y después volvía otra vez“, comentó.

Según explicó, la nueva cirugía permitirá retirar esas lesiones y reparar definitivamente la pared abdominal.

“Me van a sacar las hernias, los granulomas y los hilos que quedaron. Después me van a colocar una malla para que todo quede bien“, indicó.

Actualmente la enfermedad condiciona cada aspecto de su vida cotidiana.

Víctor y su pareja Mabel, en el estudio de Radio LU12 AM680, junto al locutor Carlos Saldivia. FOTOS: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Prácticamente no puedo hacer nada. No puedo hacer fuerza porque la hernia se puede agrandar. Hay que prevenir antes de que sea peor“, afirmó.

“Queremos llegar a la operación”

Su pareja, Amelia Ramírez, acompaña de cerca todo el proceso y es una de las impulsoras de la campaña solidaria junto a los hijos de Víctor.

“Estamos vendiendo rifas y conseguimos que mucha gente done premios para ayudar. Pero todavía falta muchísimo para llegar al monto que necesitamos“, explicó.

La rifa tiene un valor de 6.000 pesos por número y ofrece distintos premios donados por comerciantes y vecinos.

Sin embargo, reconoció que aun vendiendo todos los números disponibles apenas lograrían reunir una pequeña parte del costo total de la cirugía.

“Tenemos 200 números. Si se venden todos vamos a recaudar alrededor de un millón doscientos mil pesos, así que todavía estamos muy lejos de lo que cuesta la operación“, lamentó.

Amelia también explicó por qué decidieron recurrir a la solidaridad de la comunidad.

“Vinimos porque realmente no tenemos otra respuesta. Somos gente de trabajo y queremos salir adelante. Le pedimos a la gente que nos ayude con lo que pueda porque cualquier aporte sirve“, expresó emocionada.

Sobre la situación de su pareja, agregó que verla trabajar con dolor fue uno de los motivos que la impulsó a organizar la campaña.

“Yo le decía que era muy joven para vivir así, trabajando siempre con dolor. Él nunca dejó de trabajar, pero cada vez se le hacía más difícil“, contó.

Cómo colaborar

La familia recibe colaboraciones a través de una rifa solidaria y también mediante transferencias bancarias.

El alias habilitado para las donaciones es BUJER – MABEL.

Quienes deseen adquirir un número de la rifa o colaborar pueden comunicarse con Amelia al 2966-635734.

“Queremos que todo sea transparente. El sorteo se va a hacer en vivo para que todos vean cómo se realiza. Solamente pedimos una oportunidad para que Víctor pueda operarse y volver a tener una vida normal“, concluyó Amelia.