Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

De sabor a choripán con chimichurri, con la ilustración digital de Juan Domingo Perón en el packaging y un nombre que sella la idea: “Peronachos”, el snack que se hizo viral.

Detrás del boom hay un santacruceño, se trata de Rodrigo Posadas, oriundo de Río Gallegos, quien, en Radio LU12 AM680, contó cómo surgió la idea del producto furor.

Luego de finalizar sus estudios secundarios en el Colegio Salesiano “Nuestra Señora de Luján” en 1995, migró a Ciudad de Buenos Aires para estudiar. Se recibió de chef y posteriormente, de nutricionista y licenciado en Nutrición.

El snack sabor a choripán y con la imagen de Juan Domingo Perón fue creado por el santacruceño Rodrigo Posadas.

“En el Colegio Salesiano tenía una materia en 5to año donde nos enseñaban a tener una empresa, hicimos una expo en la que presentábamos un alfajor. Desde ahí, tenía ganas de hacer algo en relación a la producción, pero si vamos al caso Río Gallegos o Santa Cruz no tienen una cultura de industria, así que tuve que hacer toda una carrera desde cero para poder tener meterme en la industria de alimentos”.

Después de un tiempo y con mucho esfuerzo, Posadas logró independizarse. “Hace 15 años que hacemos snacks, siempre hacemos nachos libres de gluten, tenemos dos o tres marcas que son nuestras y después, producimos para los supermercados que tienen sus marcas propias“, contó.

Nachos made in Argentina

Elaborar nachos exigió una gestión especial. “En Argentina no hay máquinas para hacer nachos, a través de la Embajada de México conseguimos los planos para hacer un par de máquinas que acá no se podían conseguir, contratamos un tornero, hicimos las primeras máquinas y ahí pudimos empezar a a hacerlos”, recordó.

“Tuve que hacer toda una carrera desde cero para poder tener meterme en la industria de alimentos”.

Otro punto importante es la ubicación de la planta de alimentos, la cual se encuentra en Morón. “Es de los pocos municipios en la provincia de Buenos Aires que tiene todos los servicios y la infraestructura para poner una planta de alimentos. Cualquier planta de alimentos genera mucho residuos sólidos, líquidos y gaseosos, además necesitas todos los servicios, luz, gas, agua, alumbrado, barrio y limpieza, autopistas”, repasó.

Además, existe el programa “Hecho en Morón”. “Lo que hace el municipio es vincular a los comerciantes de la zona, generar una red entre los comerciantes y los productos de que se fabriquen en Morón, son medidas que ayudan a los negocios y promueven el consumo y la industria nacional, me parece que está en las antípodas de otros tipos de manejos políticos” expuso.

Los peronachos

El actual escenario económico fue lo que hizo que una idea que tenía hace aproximadamente cuatro años, emergiera. “En estos últimos dos años, el negocio del snack empezó a decrecer, el consumo se vio muy mermado. Teníamos este proyecto guardado desde antes de la pandemia, el ‘peronacho'”, recordó.

En cuando al nombre del producto, comentó: “Lo voy a mandar en cana a mi viejo… él tenía ese modo de decirle a los peronistas, yo había puesto la fábrica de nachos y a veces me cruzaba y me decía: ‘Qué haces peronacho’, como una forma graciosa”.

Posadas destacó que “el movimiento peronista lo tomó muy bien tanto el concepto, el producto y el nombre”.

En cuanto a la afiliación partidaria, subrayó: “No tenemos militancia, no estamos afiliados a ningún partido, es obvio que tenemos simpatía por aquellos dirigentes que tienen como estrella polar la industria nacional, nosotros nos dedicamos a eso”.

Sabor, industria e identidad

“Tuvimos debate sobre qué sabores que sean característicos íbamos a hacer. Peronachos lo que intenta ser es un snack nacional, arraigar a la industria nacional. El nacho está asociado a México, pero es un invento americano, lo creó un cocinero que no tenía para hacer comida y agarró unas tortillas viejas, las cortó en cuatro, formó los triángulos y los fritó, se llaman nachos porque el cocinero se llamaba ‘Nacho'”, relató.

Reflexionando sobre el origen de los nachos, subrayó que “tiene superarraigo popular, es la comida vieja que se recalienta”.

Los “peronachos” tienen sabor choripán con chimichurri.

El snack se elabora con maíz. “Le compramos a los productores de maíz en Buenos Aires y hacemos honor al procesado de las materias primas, procesar los granos, darle valor agregado, mecanizarlos, industrializarlos y obtener un producto elaborado. De ahí viene un poco el arraigo de bautizarlo peronacho, Perón tenía la idea de industrializar a la Argentina y hacer que las materias primas que producía tengan valor agregado“.

En ese contexto, consideró que el sabor debía ser a choripán. “Es el copetín de este tipo de eventos, cuando vas a una carrera de autos, cuando vas a la cancha, el común denominador del argentino era el sabor choripán“, acotó.

“Tenemos que conseguir a alguien en Río Gallegos que se ponga la 10 y lo quiera distribuir”.

Además de los snacks, para contrarrestar el bajo consumo de snacks que hay en invierno, este año sacaron a la venta el alfajor Dubai. “Nos diversificamos un poco, porque la economía se había achicado mucho y sigue muy achicada. Habíamos arrancado con un alfajor de proteínas el año pasado, pero no tuvimos mucha aceptación por parte del mercado”, recordó al tiempo que reconoció que “pegar un éxito es sinónimo de pegar 50 fracasos”.

El alfajor se volvió viral pero los peronachos, lo superaron ampliamente.

“La gente lo ha adoptado como un producto propio, estamos mega orgullosos de lo que ha pasado y felices, hace casi 15 años que venimos trabajando y esto, en algún punto, es como recibirte”, expresó.

Cuándo llega a Río Gallegos

El snack ya llegó a kioscos y almacenes de Chubut y Tierra del Fuego, pero aún no a Santa Cruz. “Tenemos que conseguir a alguien en Río Gallegos que se ponga la 10 y lo quiera distribuir”, mencionó.

“La gente lo ha adoptado como un producto propio, estamos mega orgullosos de lo que ha pasado y felices”.

“Tenemos un precio muy competitivo también, estamos abajo del 30%. Estamos sugerido al público en 2500 pesos la bolsa, son unos 1000 pesos más barato que cualquier otro competidor”, acotó.

El furor por los peronachos sigue y en el cierre de la nota, Posadas reveló una de tantas sugerencias que le han realizado: “Dentro de la locura de ideas que me llegan, me dijeron: “¿Cuándo se viene la versión de Néstor sabor cordero patagónico?”.