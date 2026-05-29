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El menú otoñal ya incluye las comidas con buen aporte de energía en forma de carbohidratos, vitaminas y minerales derivados de los vegetales y tubérculos, entre otros ingredientes. Entre estas comidas se destacan los guisos, las sopas, las pastas, entre otros.

El guiso de lentejas es uno de los platos de cabecera en los meses de frío. Motivos sobran: es saludable, contiene verduras y carne que aportan nutrientes, minerales y proteínas; las lentejas son fuente de hierro y la temperatura del plato le brinda al organismo una buena cuota de calor.

Se trata de una receta fácil que si bien lleva varios ingredientes, la preparación consta de pocos pasos. La clave de la cocción es mantener el fuego bajo y darle tiempo al guiso de lentejas para unificar sabores. Una vez que esté listo, dejar la olla tapada unos 10 minutos y luego servir.

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Guiso de lentejas receta

Ingredientes

2 tazas de lentejas

500 grs de roast beef

1 chorizo

1 papa grande

1 zanahoria grande

1 cebolla

1 morrón rojo

1 tomate

2 dientes de ajo

1 cda de perejil

Salsa de tomate

Un chorrito de aceite1 lt. de caldo de carne o verduras

Cómo preparar la receta

Remojar las lentejas por 8 horas y lavar bien. Picar la cebolla, el morrón y cortar en cubitos la zanahoria y la papa. Cortar la carne. Colocar la cebolla y el morrón en una olla amplia con un poco de aceite. Luego incorporar la carne y un chorrito de vino tinto (opcional). Agregar el caldo, la zanahoria y la papa. Mezclar y tapar. Cocinar 15 minutos. Incorporar las lentejas. Picar el tomate, el ajo y el perejil. Agregar a la olla. Añadir la salsa de tomate. Mezclar y tapar. Cocinar por 30 min. apróx.

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