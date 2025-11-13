Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Aunque falta más de un mes para las fiestas, las recetas navideñas comenzaron a invadir góndolas, las redes sociales y las cocinas argentinas. El pan dulce, como siempre, es el más demandado y consumido. Aprendé a hacer la receta clásica en casa, en muy pocos pasos.

Este postre tradicional que se luce en la mesa familiar del 24 y el 31 de diciembre renovó su protagonismo antes de tiempo. Desde el 1º de noviembre regresó a los comercios con todas sus variantes, adaptables a los gustos de cada comensal.

En las redes, la receta del pan dulce ya es viral y seguramente el furor se extenderá durante las próximas semanas hasta la llegada de Papá Noel. Aprendé a prepararla en poco tiempo y comenzá a saborear un pedacito de la Navidad en forma anticipada.

Receta de pan dulce

Ingredientes

150 ml. leche

1 cdita esencia de vainilla

2 huevos

130 grs azúcar

100 ml. aceite

500 grs harina común

1/2 cucharadita sal

50 grs levadura fresca

Ralladura de naranja

Cómo preparar la receta

Disolver en un bol la levadura en la leche. Añadir el resto de ingredientes, incorporar y amasar unos minutos hasta lograr una masa blanda. Colocar la masa en una superficie enharinada, formar un bollo y colocar en un bol aceitado. Dejar reposar hasta duplicar el volumen. Quitar las burbujas de aire, sin amasar. (En este paso se añaden los ingredientes extra elegidos). Doblar la masa sobre sí misma y formar un bollo. Colocar en un molde enmantecado o de papel, dejar reposar 20 minutos más. Pintar con leche y cocinar en horno moderado a 180° durante 30 minutos.

