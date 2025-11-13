Your browser doesn’t support HTML5 audio
Aunque falta más de un mes para las fiestas, las recetas navideñas comenzaron a invadir góndolas, las redes sociales y las cocinas argentinas. El pan dulce, como siempre, es el más demandado y consumido. Aprendé a hacer la receta clásica en casa, en muy pocos pasos.
Este postre tradicional que se luce en la mesa familiar del 24 y el 31 de diciembre renovó su protagonismo antes de tiempo. Desde el 1º de noviembre regresó a los comercios con todas sus variantes, adaptables a los gustos de cada comensal.
En las redes, la receta del pan dulce ya es viral y seguramente el furor se extenderá durante las próximas semanas hasta la llegada de Papá Noel. Aprendé a prepararla en poco tiempo y comenzá a saborear un pedacito de la Navidad en forma anticipada.
Receta de pan dulce
Ingredientes
- 150 ml. leche
- 1 cdita esencia de vainilla
- 2 huevos
- 130 grs azúcar
- 100 ml. aceite
- 500 grs harina común
- 1/2 cucharadita sal
- 50 grs levadura fresca
- Ralladura de naranja
Cómo preparar la receta
- Disolver en un bol la levadura en la leche.
- Añadir el resto de ingredientes, incorporar y amasar unos minutos hasta lograr una masa blanda.
- Colocar la masa en una superficie enharinada, formar un bollo y colocar en un bol aceitado. Dejar reposar hasta duplicar el volumen.
- Quitar las burbujas de aire, sin amasar. (En este paso se añaden los ingredientes extra elegidos).
- Doblar la masa sobre sí misma y formar un bollo. Colocar en un molde enmantecado o de papel, dejar reposar 20 minutos más.
- Pintar con leche y cocinar en horno moderado a 180° durante 30 minutos.
