Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La cocina puede ser un espacio de disfrute y relajación, donde poner en práctica recetas deliciosas, fáciles y rápidas cuando más se lo necesita, y ambientada con música y aromas que despiertan el apetito. En esta oportunidad, te mostramos cómo preparar la receta del budín de banana para dar rienda suelta a tu cocinero/a interno.

Los budines caseros están entre las preparaciones más sencillas y deliciosas para disfrutar de algo rico en pocos minutos y sin realizar procesos complejos.

La receta para preparar un budín de banana es ideal para mantener el equilibrio entre lo saludable y lo dulce.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

Budín de banana receta

Ingredientes

50 gr harina

1 huevo

3 claras

80 ml leche

2 bananas

Una pizca de canela

1 sobre levadura

Cómo cocinar un budín de banana

Colocar la leche, canela, la levadura y la banana en un recipiente y batir bien. Añadir la canela y mezclar nuevamente hasta formar una mezcla homogénea. Untar un molde para budín con aceite e incorporar la masa. Cocinar en horno precalentado a 185° durante 35 o 40 minutos. Pinchar el centro con un palillo para comprobar si está listo (debe salir seco).

Leé más notas de La cocinera austral