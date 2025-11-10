Your browser doesn’t support HTML5 audio

La cocina puede ser un espacio de disfrute y relajación, donde poner en práctica recetas deliciosas, fáciles y rápidas cuando más se lo necesita, y ambientada con música y aromas que despiertan el apetito. En esta oportunidad, te mostramos cómo preparar la receta del budín de banana para dar rienda suelta a tu cocinero/a interno.

Los budines caseros están entre las preparaciones más sencillas y deliciosas para disfrutar de algo rico en pocos minutos y sin realizar procesos complejos.

La receta para preparar un budín de banana es ideal para mantener el equilibrio entre lo saludable y lo dulce.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

budin-de-banana-receta-728x548

Budín de banana receta

Ingredientes

  • 50 gr harina
  • 1 huevo
  • 3 claras
  • 80 ml leche
  • 2 bananas
  • Una pizca de canela
  • 1 sobre levadura

Cómo cocinar un budín de banana

  1. Colocar la leche, canela, la levadura y la banana en un recipiente y batir bien.
  2. Añadir la canela y mezclar nuevamente hasta formar una mezcla homogénea.
  3. Untar un molde para budín con aceite e incorporar la masa.
  4. Cocinar en horno precalentado a 185° durante 35 o 40 minutos.
  5. Pinchar el centro con un palillo para comprobar si está listo (debe salir seco).

EN ESTA NOTA Receta

Leé más notas de La cocinera austral

Noticias relacionadas

Postre tiramisú: la receta más fácil y rápida con vainillas

Postre tiramisú: la receta más fácil y rápida con vainillas

Receta de buñuelos caseros de la abuela

Receta de buñuelos caseros de la abuela

Sopa paraguaya: la receta tradicional que se prepara con pocos ingredientes

Sopa paraguaya: la receta tradicional que se prepara con pocos ingredientes

Arroz primavera: la receta fácil y saludable que resuelve el almuerzo o la cena

Arroz primavera: la receta fácil y saludable que resuelve el almuerzo o la cena

Ver comentarios