La cocina puede ser un espacio de disfrute y relajación, donde poner en práctica recetas deliciosas, fáciles y rápidas cuando más se lo necesita, y ambientada con música y aromas que despiertan el apetito. En esta oportunidad, te mostramos cómo preparar la receta del budín de banana para dar rienda suelta a tu cocinero/a interno.
Los budines caseros están entre las preparaciones más sencillas y deliciosas para disfrutar de algo rico en pocos minutos y sin realizar procesos complejos.
La receta para preparar un budín de banana es ideal para mantener el equilibrio entre lo saludable y lo dulce.
Budín de banana receta
Ingredientes
- 50 gr harina
- 1 huevo
- 3 claras
- 80 ml leche
- 2 bananas
- Una pizca de canela
- 1 sobre levadura
Cómo cocinar un budín de banana
- Colocar la leche, canela, la levadura y la banana en un recipiente y batir bien.
- Añadir la canela y mezclar nuevamente hasta formar una mezcla homogénea.
- Untar un molde para budín con aceite e incorporar la masa.
- Cocinar en horno precalentado a 185° durante 35 o 40 minutos.
- Pinchar el centro con un palillo para comprobar si está listo (debe salir seco).
