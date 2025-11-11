Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La carrot cake se ganó un lugar entre las tortas más populares del país gracias a ese “frosting” cremoso que resulta irresistible en cada bocado. Sin embargo, esta preparación todavía despierta dudas en algunas personas al descubrir que el principal ingrediente en su receta original es la zanahoria.

Esta torta o budín vinculado a la vida saludable, se instaló en las cafeterías y panaderías argentinas como una alternativa dulce pero sana que admite pequeñas variaciones en su receta.

A la versión tradicional de la carrot cake se le pueden incorporar nueces, pistachos, mucho o poco “frosting” de queso, crema, canela, jengibre y nuez moscada, entre otros.

Carrot cake receta

Ingredientes

250 grs harina

200 ml aceite de girasol

130 grs mezcla de azúcar negra y blanca

250 grs zanahoria rallada5 huevos

5 grs canela en polvo

1 pizca nuez moscada

1 pizca sal

10 grs levadura de repostería

Para la crema:

250 grs de crema

250 grs queso crema

150 grs azúcar glass

1 cucharadita vainilla

Cómo preparar la receta

Batir los huevos y el azúcar hasta duplicar el tamaño. A continuación añadir el aceite. Con una espátula y con movimientos envolventes mezclar y añadir poco a poco la harina tamizada, levadura, nuez moscada y canela. Incorporar la zanahoria hasta integrar todo. Verter la masa en un molde previamente enmantecado o con papel vegetal. Llevar al horno previamente precalentado 40 o 45 minutos a 175 grados. Dejar enfriar y seguir con el frosting. Mezclar el queso con el azúcar y la vainilla hasta que tenga una textura más ligera. Batir la crema y añadir la mezcla anterior. Con el bizcochuelo ya listo, cortar en dos o tres discos. Incorporar la mezcla en medio de las capas y repetir hasta terminar todo el relleno. Llevar a la heladera hasta que el frosting se endurezca.

