El arroz con leche integra el top 5 de postres tradicionales que siguen vigentes en el país gracias a las abuelas que transmiten sus recetas de generación en generación. Las claves para lograr que quede cremoso y dulce.

Su preparación se basa en la cocción lenta del arroz en leche, a la que se le añade azúcar y a menudo canela y cáscara de limón. Este plato tiene sus orígenes en Asia, específicamente en China e India, donde el arroz se cultiva desde hace milenios. Los primeros registros de platos similares datan de hace 4.000 años.

A partir de la colonización, el arroz con leche fue introducido en América Latina. La receta se fusionó con los ingredientes y tradiciones de cada región. En Argentina, el postre se consolidó como parte de la cultura gastronómica nacional, presente tanto en hogares como en restaurantes, aunque no hay nada como la receta casera de las abuelas.

Receta de arroz con leche

Ingredientes

1,5 l. leche

200 grs arroz

200 grs azúcar

1 cáscara de limón

2 ramas canela

Canela molida

Miel (opcional)

Cómo preparar la receta del arroz con leche

Colocar la leche en una olla a fuego moderado. Incorporaron el limón, la canela molida y la miel. Una vez que esté caliente la leche , añadir el arroz previamente enjuagado con agua. Cuando el arroz esté blandito, apagar el fuego y dejar enfriar. Servir en vasos o compoteras y decorar con las ramas de canela.

