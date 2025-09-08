Your browser doesn’t support HTML5 audio
El precio del kilo de pan en Río Gallegos continúa en ascenso y el kilo superó los $8.500 en diferentes puntos de la ciudad. Mientras que la economía familiar sufre, los vecinos eligen las alternativas caseras y aprenden nuevas recetas para reducir costos.
Las distintas variantes del pan van desde las más fáciles hasta las más complejas que requieren de distintos procesos y varios ingredientes para adquirir textura y sabor, pero el pan de campo casero sigue siendo una de las opciones más fáciles y rápidas para comer en casa.
Se trata de una preparación muy sencilla, con pocos ingredientes y que rinde para desayunos, almuerzos y meriendas.
Receta de pan casero
Ingredientes
- 250 grs. de de harina 000
- 250 grs. de harina 0000
- 50 grs. de grasa vacuna
- 250 cc. de agua tibia
- 20 gramos de levadura fresca
- Extra de harina y grasa
Cómo cocinar pan casero
- En un bol colocar la levadura con una cucharada colmada de harina y agua tibia. Dejar que empiece a trabajar tapada con un repasador durante unos 20 minutos aprox.
- Formar una corona con la harina, colocar la sal alrededor. Una vez trabajada la levadura, incorporar a la corona y unir suavemente.
- Dejar descansar el bollo tapado por 30 minutos. Mientras tanto engrasar una placa para horno y formar dos bollos de tamaño similar. Dejar descansar otros 20 minutos sobre la fuente.
- Una vez transcurrido el tiempo y que la masa haya duplicado su volumen, espolvorear con harina y llevar al horno junto a una placa de agua unos 15 minutos.
- Pasado el tiempo, retirar la placa de agua y cocinar unos 10 minutos para que forme la capa crocante caracteristica del pan de campo.
- Retirar del horno y dejar enfriar.
