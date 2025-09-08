Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El precio del kilo de pan en Río Gallegos continúa en ascenso y el kilo superó los $8.500 en diferentes puntos de la ciudad. Mientras que la economía familiar sufre, los vecinos eligen las alternativas caseras y aprenden nuevas recetas para reducir costos.

Las distintas variantes del pan van desde las más fáciles hasta las más complejas que requieren de distintos procesos y varios ingredientes para adquirir textura y sabor, pero el pan de campo casero sigue siendo una de las opciones más fáciles y rápidas para comer en casa.

Se trata de una preparación muy sencilla, con pocos ingredientes y que rinde para desayunos, almuerzos y meriendas.

Receta de pan casero

Ingredientes

250 grs. de de harina 000

250 grs. de harina 0000

50 grs. de grasa vacuna

250 cc. de agua tibia

20 gramos de levadura fresca

Extra de harina y grasa

Cómo cocinar pan casero

En un bol colocar la levadura con una cucharada colmada de harina y agua tibia. Dejar que empiece a trabajar tapada con un repasador durante unos 20 minutos aprox. Formar una corona con la harina, colocar la sal alrededor. Una vez trabajada la levadura, incorporar a la corona y unir suavemente. Dejar descansar el bollo tapado por 30 minutos. Mientras tanto engrasar una placa para horno y formar dos bollos de tamaño similar. Dejar descansar otros 20 minutos sobre la fuente. Una vez transcurrido el tiempo y que la masa haya duplicado su volumen, espolvorear con harina y llevar al horno junto a una placa de agua unos 15 minutos. Pasado el tiempo, retirar la placa de agua y cocinar unos 10 minutos para que forme la capa crocante caracteristica del pan de campo. Retirar del horno y dejar enfriar.

