Your browser doesn’t support HTML5 audio
La receta de brownie con cacao en polvo es más fácil y económica que la original, ideal para esas tardes en que el tiempo -y los pesos- escasean, pero las ganas de comer algo rico y con chocolate nos invaden.
Si bien sirve para simplificar bastante el proceso de cocina de este postre, se recomienda respetar las indicaciones para conseguir una preparación húmeda en el centro y evitar que quede muy seco.
Al encarar esta receta el objetivo es que el centro del brownie salga húmedo. Para lograrlo se deben respetar los tiempos y temperatura de cocción. Lo mejor es sacarlo unos minutos antes del tiempo estimado y testear con un palillo para ver si adquirió la consistencia deseada.
Para más recetas fáciles, ingresá acá.
Receta de brownie
Ingredientes
- 60 grs de cacao en polvo sin azúcar
- 110 grs de manteca
- Dos huevos
- 200 grs. de azúcar
- 200 grs. harina 0000
- 1 cdta de esencia de vainilla
- Una pizca de sal
Cómo preparar un brownie
- Precalentar el horno a 165ºC, mientras enmantecar un molde cuadrado (o varios moldes individuales rectangulares) de unos 20 centímetros de lado.
- Colocar en una olla a fuego lento la manteca derretida con el cacao en polvo hasta que se forme una mezcla homogénea. Retirar y dejar enfriar unos minutos. Pasar todo a un recipiente mediano y añadir los huevos uno a uno, y la vainilla, batiendo con unas varillas.
- Una vez terminado el primer recipiente, en otro mezclar la harina con el azúcar y la sal.
- Luego, incorporar a la mezcla de cacao y remover bien pero con suavidad, hasta tener una masa homogénea, sin grumos secos.
- Llenar el molde y hornear durante unos 35 a 40 minutos. Esperar a que se enfríe antes de cortar
Leé más notas de La cocinera austral
Noticias relacionadas
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario