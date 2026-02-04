Your browser doesn’t support HTML5 audio

La receta de brownie con cacao en polvo es más fácil y económica que la original, ideal para esas tardes en que el tiempo -y los pesos- escasean, pero las ganas de comer algo rico y con chocolate nos invaden.

Si bien sirve para simplificar bastante el proceso de cocina de este postre, se recomienda respetar las indicaciones para conseguir una preparación húmeda en el centro y evitar que quede muy seco.

Al encarar esta receta el objetivo es que el centro del brownie salga húmedo. Para lograrlo se deben respetar los tiempos y temperatura de cocción. Lo mejor es sacarlo unos minutos antes del tiempo estimado y testear con un palillo para ver si adquirió la consistencia deseada.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

brownie-receta-2-728x564

Receta de brownie

Ingredientes

  • 60 grs de cacao en polvo sin azúcar
  • 110 grs de manteca
  • Dos huevos
  • 200 grs. de azúcar
  • 200 grs. harina 0000
  • 1 cdta de esencia de vainilla
  • Una pizca de sal

Cómo preparar un brownie

  1. Precalentar el horno a 165ºC, mientras enmantecar un molde cuadrado (o varios moldes individuales rectangulares) de unos 20 centímetros de lado.
  2. Colocar en una olla a fuego lento la manteca derretida con el cacao en polvo hasta que se forme una mezcla homogénea. Retirar y dejar enfriar unos minutos. Pasar todo a un recipiente mediano y añadir los huevos uno a uno, y la vainilla, batiendo con unas varillas.
  3. Una vez terminado el primer recipiente, en otro mezclar la harina con el azúcar y la sal.
  4. Luego, incorporar a la mezcla de cacao y remover bien pero con suavidad, hasta tener una masa homogénea, sin grumos secos.
  5. Llenar el molde y hornear durante unos 35 a 40 minutos. Esperar a que se enfríe antes de cortar

EN ESTA NOTA brownie Receta

Leé más notas de La cocinera austral

Noticias relacionadas

Receta fácil y rapidísima de torta frita clásica

Receta fácil y rapidísima de torta frita clásica

Receta de tortitas negras: un clásico de la merienda, en solo 5 pasos

Receta de tortitas negras: un clásico de la merienda, en solo 5 pasos

Receta de pasta frola de la abuela: el clásico de membrillo o batata pasos

Receta de pasta frola de la abuela: el clásico de membrillo o batata pasos

Receta de risotto con camarones: pasos simples y un truco para que te salga bien cremoso

Receta de risotto con camarones: pasos simples y un truco para que te salga bien cremoso

Ver comentarios