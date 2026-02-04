Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La receta de brownie con cacao en polvo es más fácil y económica que la original, ideal para esas tardes en que el tiempo -y los pesos- escasean, pero las ganas de comer algo rico y con chocolate nos invaden.

Si bien sirve para simplificar bastante el proceso de cocina de este postre, se recomienda respetar las indicaciones para conseguir una preparación húmeda en el centro y evitar que quede muy seco.

Al encarar esta receta el objetivo es que el centro del brownie salga húmedo. Para lograrlo se deben respetar los tiempos y temperatura de cocción. Lo mejor es sacarlo unos minutos antes del tiempo estimado y testear con un palillo para ver si adquirió la consistencia deseada.

Receta de brownie

Ingredientes

60 grs de cacao en polvo sin azúcar

110 grs de manteca

Dos huevos

200 grs. de azúcar

200 grs. harina 0000

1 cdta de esencia de vainilla

Una pizca de sal

Cómo preparar un brownie

Precalentar el horno a 165ºC, mientras enmantecar un molde cuadrado (o varios moldes individuales rectangulares) de unos 20 centímetros de lado. Colocar en una olla a fuego lento la manteca derretida con el cacao en polvo hasta que se forme una mezcla homogénea. Retirar y dejar enfriar unos minutos. Pasar todo a un recipiente mediano y añadir los huevos uno a uno, y la vainilla, batiendo con unas varillas. Una vez terminado el primer recipiente, en otro mezclar la harina con el azúcar y la sal. Luego, incorporar a la mezcla de cacao y remover bien pero con suavidad, hasta tener una masa homogénea, sin grumos secos. Llenar el molde y hornear durante unos 35 a 40 minutos. Esperar a que se enfríe antes de cortar

