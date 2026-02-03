Your browser doesn’t support HTML5 audio
Las tortas fritas son una de las recetas infalibles en los días lluviosos, con frío o calor, para la hora del desayuno o la merienda. Cualquier excusa es válida para tomarse unos minutos y cocinar este clásico argentino.
La versión tradicional indica que se preparan con grasa, aunque también se puede utilizar aceite común para simplificar el proceso de preparación. La clave consiste en lograr que queden crujientes por fuera y dulces, bañadas en azúcar.
La mejor parte es que se trata de una receta muy económica que requiere de ingredientes básicos como harina, azúcar, aceite y manteca.
Receta torta frita
Ingredientes
- 500 grs de harina 000
- Media taza de agua tibia
- Azúcar común
- Sal
- 50 grs manteca
- Aceite de girasol
Cómo cocinar tortas fritas
- En un recipiente redondo colocar la harina, la manteca (blanda, no fría), el agua, la sal y mezclar todo lentamente.
- Con la preparación lista, amasarla hasta que tenga algunos circulitos de aire en la superficie. Idealmente, dejar reposar una hora.
- Recortar bolitas y aplanarlas con la palma de la mano o una cuchara. Pinchar las bolitas con un tenedor.
- Colocar el aceite nuevo en una cacerola o sartén con profundidad y llevarlo al fuego. Cuando esté bien caliente, freírlas.
- Retirar y dejar reposar en papel absorbente. Espolvorear con azúcar.
