Las tortitas negras siguen más vigentes que nunca en las panaderías de todo el país. Pese a competir con pesos pesados del rubro, como las medialunas y los churros, esta preparación bañada en azúcar negra sigue vigente gracias a su público fiel. Te mostramos la receta para hacerlas en casa.

La receta tradicional siempre llevó una cobertura de azúcar negra, elección que se basó en su precio más económico que el de la variante rubia.

La tortita negra tiene su propia fiesta en Tapalqué, donde cada enero vecinos, turistas y panaderos celebran en su honor. La cita es reconocida en el país porque allí se fabrica la torta negra gigante, superior a los 10 metros de largo, que luego se reparte entre los asistentes.

Receta de tortitas negras

Ingredientes

500 grs. de harina

2 huevos

30 grs. de levadura

70 grs. de manteca

1 cdta. de azúcar

50 cc. de leche tibia

70 grs. de azúcar

½ cdta. de sal

c/n azúcar negra

esencia de vainilla a gusto

Cómo preparar la receta de tortitas negras

Disolver la levadura en un bol. Añadir la cucharadita de azúcar y 100 grs. de harina. Tapar y esperar hasta que espume. Agregar los huevos, la leche, la manteca, un chorrito de esencia de vainilla, 70 grs. de azúcar, sal y el resto de la harina. Amasar hasta lograr una masa elástica (añadir un poco de leche si es necesario). Cubrir con un paño y reposar 25 minutos. Estirar bien la masa y cortar círculos. Colocar los discos en una placa para horno previamente enmantecada. Cocinar a 180° hasta que tomen forma. Retirar, espolvorear con harina y cubrir con abundante azúcar negra. Volver a hornear a temperatura fuerte durante 15 minutos.

