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El pollo y el arroz se combinan en este plato que los tiene como protagonistas y al que nadie se le puede resistir cuando se sirve cremoso y caliente. Es una receta simple de un clásico, cuya clave está en el condimento estrella: el azafrán.

En la mesa de los argentinos, el arroz con pollo es una de las comidas infalibles. Sirve para el almuerzo o la cena, y se luce ante las demandas calóricas del otoño y el invierno.

Con pocos ingredientes y una olla o sartén se puede preparar este plato típico de las zonas frías, aunque se come en todas partes del mundo ya que es muy saludable y nutritivo.

El azafrán (también suele utilizarse la cúrcuma, aunque es un poco más amargo) le da el tono amarillo a la preparación y un gustito especial.

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Receta de arroz con pollo

Ingredientes

2 pechugas de pollo u otras piezas

400 g de arroz

4 dientes de ajo

un poco de perejil picado

2 tomates

una cucharadita de sal

una cucharada sopera de azafrán

Aceite

1,5 litro de caldo de gallina o verduras

Cómo preparar la receta

En una sartén dorar los trozos de pollo e incorporar los ajos, el perejil y la sal, y dejar que se cocine un poco. Bajar el fuego y añadir los tomates triturados. Mezclar. Si la receta se prepara con verduras este es el momento de agregarlas picadas. Subir el fuego e incorporar en forma de lluvia, en los huecos, el arroz. Saltear por uno o dos minutos junto con al azafrán que le dará color a la preparación. Agregar el caldo (reservar un poco para agregar a mitad de la cocción) y bajar el fuego. Dejar cocinar durante 20 minutos a fuego mínimo. Luego apagar el fuego, dejar reposar dos minutos más y servir.

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