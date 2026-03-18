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El pollo y el arroz se combinan en este plato que los tiene como protagonistas y al que nadie se le puede resistir cuando se sirve cremoso y caliente. Es una receta simple de un clásico, cuya clave está en el condimento estrella: el azafrán.
En la mesa de los argentinos, el arroz con pollo es una de las comidas infalibles. Sirve para el almuerzo o la cena, y se luce ante las demandas calóricas del otoño y el invierno.
Con pocos ingredientes y una olla o sartén se puede preparar este plato típico de las zonas frías, aunque se come en todas partes del mundo ya que es muy saludable y nutritivo.
El azafrán (también suele utilizarse la cúrcuma, aunque es un poco más amargo) le da el tono amarillo a la preparación y un gustito especial.
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Receta de arroz con pollo
Ingredientes
- 2 pechugas de pollo u otras piezas
- 400 g de arroz
- 4 dientes de ajo
- un poco de perejil picado
- 2 tomates
- una cucharadita de sal
- una cucharada sopera de azafrán
- Aceite
- 1,5 litro de caldo de gallina o verduras
Cómo preparar la receta
- En una sartén dorar los trozos de pollo e incorporar los ajos, el perejil y la sal, y dejar que se cocine un poco.
- Bajar el fuego y añadir los tomates triturados. Mezclar. Si la receta se prepara con verduras este es el momento de agregarlas picadas.
- Subir el fuego e incorporar en forma de lluvia, en los huecos, el arroz. Saltear por uno o dos minutos junto con al azafrán que le dará color a la preparación.
- Agregar el caldo (reservar un poco para agregar a mitad de la cocción) y bajar el fuego.
- Dejar cocinar durante 20 minutos a fuego mínimo. Luego apagar el fuego, dejar reposar dos minutos más y servir.
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