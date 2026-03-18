Your browser doesn’t support HTML5 audio

El pollo y el arroz se combinan en este plato que los tiene como protagonistas y al que nadie se le puede resistir cuando se sirve cremoso y caliente. Es una receta simple de un clásico, cuya clave está en el condimento estrella: el azafrán.

En la mesa de los argentinos, el arroz con pollo es una de las comidas infalibles. Sirve para el almuerzo o la cena, y se luce ante las demandas calóricas del otoño y el invierno.

Con pocos ingredientes y una olla o sartén se puede preparar este plato típico de las zonas frías, aunque se come en todas partes del mundo ya que es muy saludable y nutritivo.

El azafrán (también suele utilizarse la cúrcuma, aunque es un poco más amargo) le da el tono amarillo a la preparación y un gustito especial.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

arroz-con-pollo-receta-616x728

Receta de arroz con pollo

Ingredientes

  • 2 pechugas de pollo u otras piezas
  • 400 g de arroz
  • 4 dientes de ajo
  • un poco de perejil picado
  • 2 tomates
  • una cucharadita de sal
  • una cucharada sopera de azafrán
  • Aceite
  • 1,5 litro de caldo de gallina o verduras

Cómo preparar la receta

  1. En una sartén dorar los trozos de pollo e incorporar los ajos, el perejil y la sal, y dejar que se cocine un poco.
  2. Bajar el fuego y añadir los tomates triturados. Mezclar. Si la receta se prepara con verduras este es el momento de agregarlas picadas.
  3. Subir el fuego e incorporar en forma de lluvia, en los huecos, el arroz. Saltear por uno o dos minutos junto con al azafrán que le dará color a la preparación.
  4. Agregar el caldo (reservar un poco para agregar a mitad de la cocción) y bajar el fuego.
  5. Dejar cocinar durante 20 minutos a fuego mínimo. Luego apagar el fuego, dejar reposar dos minutos más y servir.

Leé más notas de La cocinera austral

Noticias relacionadas

Receta de buñuelos dulces: fácil, rápida y lista para devorar

Receta de buñuelos dulces: fácil, rápida y lista para devorar

Tarta de pollo: una receta sencilla y rendidora en solo 5 pasos

Tarta de pollo: una receta sencilla y rendidora en solo 5 pasos

Receta de rosca de Pascua: la versión oiginal de un clásico en solo 5 pasos

Receta de rosca de Pascua: la versión oiginal de un clásico en solo 5 pasos

Receta de pizzetas caseras: una comida económica y rendidora

Receta de pizzetas caseras: una comida económica y rendidora

Ver comentarios