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Esponjosos, rendidores e irresistibles. Los buñuelos están entre las recetas favoritas de los argentinos. Llueva, nieve o salga el sol, siempre es un buen momento para degustar estas bolitas de masa bañadas en azúcar que se hacen con muy pocos ingredientes, de manera muy sencilla y en pocos pasos.

Se trata de un destacado de la pastelería para cocineros principiantes y una alternativa práctica para el desayuno o la merienda de toda la familia.

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Receta de buñuelos dulces

Ingredientes

1 huevo

Ralladura de naranja, limón o esencia de vainilla

125 grs de harina leudante

50 grs de azúcar

60 cc. de leche

Aceite para freír

50 grs. de azúcar impalpable

Cómo preparar la receta de buñuelos

Colocar en un bol el huevo, la esencia de vainilla o ralladura de limón o de naranja. Agregar azúcar y comenzar a batir. Añadir la harina leudante poco a poco y la leche. Remover bien para que quede una mezcla homogénea y sin grumos. Tiene que quedar una consistencia espesa. Armar las bolitas. Una vez listos, calentar aceite en una sartén profunda y cocinar los buñuelos, vigilando constantemente para que no se quemen. Bañar con una lluvia de azúcar impalpable.

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