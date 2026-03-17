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Esponjosos, rendidores e irresistibles. Los buñuelos están entre las recetas favoritas de los argentinos. Llueva, nieve o salga el sol, siempre es un buen momento para degustar estas bolitas de masa bañadas en azúcar que se hacen con muy pocos ingredientes, de manera muy sencilla y en pocos pasos.

Se trata de un destacado de la pastelería para cocineros principiantes y una alternativa práctica para el desayuno o la merienda de toda la familia.

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Receta de buñuelos dulces

Ingredientes

  • 1 huevo
  • Ralladura de naranja, limón o esencia de vainilla
  • 125 grs de harina leudante
  • 50 grs de azúcar
  • 60 cc. de leche
  • Aceite para freír
  • 50 grs. de azúcar impalpable

Cómo preparar la receta de buñuelos

  1. Colocar en un bol el huevo, la esencia de vainilla o ralladura de limón o de naranja. Agregar azúcar y comenzar a batir.
  2. Añadir la harina leudante poco a poco y la leche. Remover bien para que quede una mezcla homogénea y sin grumos. Tiene que quedar una consistencia espesa.
  3. Armar las bolitas.
  4. Una vez listos, calentar aceite en una sartén profunda y cocinar los buñuelos, vigilando constantemente para que no se quemen.
  5. Bañar con una lluvia de azúcar impalpable.

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