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Preparar masa para tacos en casa puede parecer un proceso complejo, pero la realidad es que solo requiere de paciencia y los ingredientes adecuados para lograr esa textura flexible y resistente que caracteriza a una buena tortilla. La receta, en simples pasos.

En el mercado actual existen diversas opciones industriales, pero nada supera el sabor y la frescura de lo hecho a mano. El dominio de la técnica no solo permite ahorrar dinero, sino que también garantiza un producto libre de conservantes y aditivos innecesarios.

Para obtener un resultado profesional, la clave reside en la hidratación. Una masa muy seca se quebrará al doblarla, mientras que una demasiado húmeda se pegará a las superficies. Lograr el punto exacto es lo que diferencia a un principiante de un experto en la materia.

Esta versión de la receta clásica utiliza harina de maíz precocida, la opción más accesible y efectiva para recrear el sabor auténtico en cualquier cocina argentina.

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Receta de masa para tacos

Ingredientes

2 tazas de harina de maíz blanco o amarillo

1 ½ tazas de agua tibia

1 pizca de sal

1 cucharadita de aceite neutro

Cómo preparar la receta

En un bol amplio, colocar la harina de maíz y la sal. Formar un hueco en el centro e incorporar el agua tibia de a poco. Integrar con las manos hasta formar un bollo uniforme. Si la masa se siente quebradiza, añadir agua de a cucharadas. Debe quedar suave y no pegarse a los dedos. Dejar descansar la masa tapada con un paño húmedo durante 15 o 20 minutos. Este paso es vital para que la harina se hidrate correctamente. Dividir la masa en pequeñas esferas del tamaño de una pelota de golf. Colocar cada bolita entre dos trozos de plástico film o papel manteca. Presionar con una prensa para tortillas o con el fondo plano de una olla pesada hasta obtener un disco fino de unos 12-15 cm. Calentar una plancha o sartén antiadherente a fuego medio-alto (sin aceite). Cocinar la tortilla durante 50-60 segundos por el primer lado, dar la vuelta y cocinar unos 45 segundos más hasta que aparezcan ligeras manchas doradas. A medida que salgan del fuego, guardarlas inmediatamente envueltas en un repasador limpio para que el propio vapor las mantenga flexibles.

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