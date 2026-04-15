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La tarta de zapallitos es ideal para esos días en que hay que resolver las comidas familiares con una receta sencilla, con pocos ingredientes y un bajo presupuesto.

Como beneficio adicional, esta tarta a base de zapallitos aporta vitaminas, minerales y proteínas, pero es importante comprar los zapallitos en el mismo día en que se van a cocinar, así son más frescos y saludables.

La mejor parte de esta receta clásica familiar es que se puede cocinar en solo tres pasos y con solo 30 minutos de horno. También rinde varias porciones, ideal para las viandas de la semana.

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Tarta de zapallitos receta

Ingredientes

Para la masa:

9 cdas harina

9 cdas aceite de oliva

9 cdas agua

cantidad necesaria sal

Para el relleno:

4 zapallitos

1 cebolla

1/2 morrón

1 diente ajo

2 huevos batidos

100 gramos queso (cualquiera que gratine)

Cómo preparar una tarta de zapallitos

Para la masa: mezclar el agua, harina y aceite, formar una masa. Reservar en la heladera envuelta en film mientras se cocina el relleno. Para el relleno: cortar las verduras en cubos y saltear con un poco de aceite de oliva hasta que los zapallitos queden blandos y al final agregar los huevos batidos. Condimentar a gusto. Forrar una tartera apenas aceitada con la masa y colocar el relleno. Colocar el queso por toda la tarta y llevar al horno por aprox. 30 minutos.

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