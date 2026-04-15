Your browser doesn’t support HTML5 audio
La tarta de zapallitos es ideal para esos días en que hay que resolver las comidas familiares con una receta sencilla, con pocos ingredientes y un bajo presupuesto.
Como beneficio adicional, esta tarta a base de zapallitos aporta vitaminas, minerales y proteínas, pero es importante comprar los zapallitos en el mismo día en que se van a cocinar, así son más frescos y saludables.
La mejor parte de esta receta clásica familiar es que se puede cocinar en solo tres pasos y con solo 30 minutos de horno. También rinde varias porciones, ideal para las viandas de la semana.
Para más recetas fáciles, ingresá acá.
Tarta de zapallitos receta
Ingredientes
Para la masa:
- 9 cdas harina
- 9 cdas aceite de oliva
- 9 cdas agua
- cantidad necesaria sal
Para el relleno:
- 4 zapallitos
- 1 cebolla
- 1/2 morrón
- 1 diente ajo
- 2 huevos batidos
- 100 gramos queso (cualquiera que gratine)
Cómo preparar una tarta de zapallitos
- Para la masa: mezclar el agua, harina y aceite, formar una masa. Reservar en la heladera envuelta en film mientras se cocina el relleno.
- Para el relleno: cortar las verduras en cubos y saltear con un poco de aceite de oliva hasta que los zapallitos queden blandos y al final agregar los huevos batidos. Condimentar a gusto.
- Forrar una tartera apenas aceitada con la masa y colocar el relleno. Colocar el queso por toda la tarta y llevar al horno por aprox. 30 minutos.
Leé más notas de La Opinión Austral
Noticias relacionadas
Receta de donas esponjosas: el truco para que te salgan iguales a las de panadería
Temporada de guiso de lentejas: cómo preparar la receta clásica
Lengua a la vinagreta casera: la receta clásica y un truco para que salga bien suave
Receta de bizcochuelo casero: el truco para que salga bien esponjoso
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario