Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las donas se ganaron un lugar entre las facturas clásicas de panadería. Esta receta de masa dulce frita se vende cada vez más en el país, pese a sus raíces norteamericanas.

Clásicos como los churros, medialunas y los cañoncitos ahora comparten la góndola con la dona -rellena, simple o bañada- en las compras de las panaderías.

Las versiones más demandadas incluyen salsas de chocolate, glaseados de azúcar de colores, toppings de frutos secos, grajeas o rellenos de cremas saborizadas, aunque la clásica rellena con dulce de leche se impone.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

Receta de donas

Ingredientes

500 grs de harina 000 o 0000)

25 grs de levadura fresca o 7 gramos de levadura seca

100 grs de azúcar granulada

2 huevos

200 mililitros de leche entera tibia

50 grs de manteca a temperatura ambiente

Esencia de vainilla o ralladura de limón (opcional)

Una pizca de sal

Aceite vegetal para freír

Cómo preparar donas

Disolver la levadura en la leche tibia junto con una cucharada de azúcar. Dejar reposar por 10 minutos hasta que la mezcla burbujee. En un bol, mezclar la harina, el azúcar restante y la sal. Añadir los huevos, la esencia y la mezcla de levadura. Amasar hasta obtener una masa homogénea. Integrar la manteca blanda a la masa, amasando hasta que esté suave y elástica. Colocar la masa en un bol aceitado, cubrir y dejar reposar en un lugar cálido hasta que duplique su tamaño. Desgasificar la masa y estirarla con un rodillo hasta un grosor de 1 a 1.5 centímetros. Cortar las formas de dona, utilizando un cortador grande y uno pequeño para el centro. Colocar las donas cortadas sobre cuadrados de papel de horno y dejar levar nuevamente por unos 30 a 45 minutos. Calentar abundante aceite vegetal a una temperatura constante de 170°C a 180°C. Freír las donas por tandas, volteándolas hasta que estén doradas por ambos lados. Retirar las donas y colocarlas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Dejar enfriar antes de aplicar cualquier glaseado o cobertura.

El glaseado más simple se elabora mezclando azúcar impalpable con una pequeña cantidad de leche o agua, hasta obtener una consistencia fluida pero densa. Aplicar el glaseado a las donas una vez que estén frías.

Leé más notas de jrg