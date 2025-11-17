Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Uno de los grandes atractivos del tiramisú es que es un postre que no lleva horno, como la chocotorta. Son pocos ingredientes, pero hay que respetar el paso a paso de la receta original para que la combinación del queso mascarpone y el café sea perfecta.

El tiramisú gana cada vez más adeptos. Es ideal para una merienda o postre después de la cena. Su origen es italiano pero no conoce fronteras y se consume en todo el mundo.

La elaboración del tiramisú cambia según la región donde se consuma, en América Latina se aprovecha mucho como postre y se sirve tanto en una bandeja con bordes altos como en vasitos individuales.

Para darle un gusto extra al tiramisú se le puede agregar licor de café o de amaretto en el café por donde se pasan las vainillas (base del postre). Sólo unas gotas porque como no se cocina y se evapora el alcohol, se siente mucho en el paladar.

Receta de tiramisú

Ingredientes

12 vainillas

cacao en polvo

canela

una taza de café

licor de café o amaretto a gusto

un pote grande de dulce de leche repostero

un pote grande de crema de leche

un pote chico de queso crema

un pote chico de queso mascarpone

Cómo preparar tiramisú

Tener a mano una fuente de vidrio rectangular con bordes altos. Colocar el café con unas gotas de licor en un bowl frío (donde entre una vainilla para remojo) y reservar en la heladera. Todos los ingredientes deben estar fríos. Cortar cada vainilla a la mitad y untar la parte de adentro con el dulce de leche y unir las “tapitas”, separarlas en una bandeja. En un bol batir la crema hasta que quede estilo postre o chantilly. En otro recipiente mezclar bien hasta que se incorporen los quesos de forma lenta. Luego incorporar los quesos también lentamente a la crema. En el recipiente rectangular colocar una base de vainillas pasadas por el café. Espolvorear con el cacao y poca canela (a gusto). Cubrir con la mezcla de crema y queso. Repetir otra capa y terminar con la mezcla de crema y queso arriba. Espolvorear con cacao. Llevar a la heladera por lo menos dos horas.

