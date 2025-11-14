Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La torta matera ya es un clásico de la repostería tradicional argentina. Esta pieza de masa simple, de consistencia esponjosa y sabor suave, se utiliza habitualmente como acompañamiento del mate, de allí su nombre. La popularidad de la receta reside en lo económico de sus ingredientes y la sencillez de la preparación.

El origen de esta receta se asocia a la cocina casera y la necesidad de producir un bizcochuelo de bajo costo que fuera ideal para el ritual del mate. A diferencia de otras piezas de pastelería, evita rellenos complejos o coberturas elaboradas, manteniendo su enfoque en la funcionalidad y el rendimiento del bolsillo.

Al elaborar la torta matera en casa, solo se incurre en el costo de los ingredientes básicos, excluyendo gastos adicionales, aunque la receta bien puede modificarse de acuerdo a los gustos de cada uno.

Receta de torta matera

Ingredientes

500 gramos de harina leudante

2 huevos

130 gramos azúcar

130 ml leche tibia

1 chorrito aceite

1 cda de manteca

1 pizca de ralladura de limón

Cómo preparar una torta matera

En un bol colocar 2 huevos, agregar el azúcar, esencia de vainilla, el aceite, la manteca e incorporar todo.

Luego incorporar la leche tibia, mezclar e integrar.

Ir agregando de a poco la harina leudante en forma envolvente (no batir).

Después enmantecar una bandeja y colocar la preparación. Se le puede añadir crema pastelera o similares.

Cocinar en horno a 180 grados por 45 minutos aproximadamente.

