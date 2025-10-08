Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La crema pastelera es una preparación fundamental en repostería, utilizada como relleno o base en numerosas elaboraciones. La correcta ejecución de su receta en forma casera requiere atención a ciertos procesos para garantizar la textura suave y el sabor dulzón característico.

El punto crítico de la preparación de crema pastelera reside en la cocción y el espesado. Es esencial que la mezcla hierva durante un período breve, generalmente uno o dos minutos, después de que haya espesado visiblemente, para asegurar un buen resultado.

La formación de grumos es un error común en la elaboración casera. Para mitigarlo, se recomienda batir de manera constante y enérgica durante el proceso de calentamiento, especialmente al final, para prevenir que la crema se adhiera al fondo y desarrolle inconsistencias.

La crema debe alcanzar una textura lisa, brillante y densa que permita sostenerse en una cuchara. Si la crema resulta demasiado líquida, puede ser indicativo de una cocción insuficiente.

Para prevenir la formación de una costra superficial, se suele cubrir la superficie de la crema con film de cocina transparente en contacto directo con la misma, creando un sello hermético que mantiene la humedad y evita la oxidación. El enfriamiento debe completarse en heladera varias horas antes de su uso final.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

Crema pastelera receta

Ingredientes

500 gramos de leche

media taza de azúcar

4 yemas de huevo

una cucharada de fécula de maíz

una cucharadita de extracto de vainilla

Cómo preparar crema pastelera

Calentar la leche a fuego moderado en una olla mediana. En un bol chico, aparte, batir las yemas, el azúcar y la fécula de maíz. Pasar la preparación del bol a la cacerola revolviendo constantemente hasta que la crema se espese. Retirar del fuego, agregar el extracto de vainilla y dejar enfriar.

Leé más notas de La cocinera austral